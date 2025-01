Ana Paula Minerato curte férias caras, mas diz à Justiça que não tem dinheiro para pagar processo

E mais uma polêmica entra para a lista de Ana Paula Minerato! A ex-A Fazenda decidiu processar o ex-namorado, KT Gomez, por expor conversas privadas e, para não arcar com as custas do processo, pediu gratuidade de Justiça alegando estar sem dinheiro. Mas, ao que tudo indica, a realidade contada nos autos é bem diferente da que ela exibe nas redes sociais.

O colunista Daniel Nascimento teve acesso aos documentos e descobriu com exclusividade que Minerato conseguiu a gratuidade de Justiça ao afirmar que esta desempregada e sem fonte de renda. No entanto, basta uma rápida olhada em seu Instagram para ver que a loira tem aproveitado destinos paradisíacos pelo Brasil. Ela começou o ano na Bahia, onde hospedagens de luxo podem custar a partir de R$ 5.500, e logo depois embarcou para Fernando de Noronha, um dos destinos mais caros do país, onde um pacote turístico não sai por menos de R$ 5 mil.

A contradição chamou atenção, afinal, como alguém sem renda consegue bancar viagens tão caras? Além dessa situação que pode gerar uma reviravolta na Justiça, Minerato ainda pode enfrentar um processo criminal. O Ministério Público do Rio de Janeiro segue investigando o caso dos áudios vazados em que ela usou um termo racista para se referir à cantora Ananda. Com provas anexadas ao inquérito, a influenciadora pode ser indiciada por injúria racial a qualquer momento.

Vale lembrar que, conforme o novo CPC, caso seja constatada má-fé do beneficiário da Justiça gratuita, o solicitante pode ser condenado ao pagamento de multas que podem chegar a até dez vezes o valor das despesas devidas.