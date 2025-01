Karol G quebra recorde histórico no Latin Airplay

Karol G alcançou um feito inédito na história da música latina com seu sucesso “Si Antes Te Hubiera Conocido”. A faixa atingiu sua 26ª semana no topo da parada geral Latin Airplay da Billboard, superando o recorde anterior de 25 semanas, mantido por “La Tortura”, de Shakira e Alejandro Sanz, desde 2005.

Desde o lançamento da lista em 1994, nenhuma outra música conseguiu tal domínio, consolidando Karol G como uma das artistas mais influentes do cenário musical latino.

Lançada em 21 de junho de 2024, a canção de merengue conquistou fãs ao redor do mundo e ainda domina a parada Tropical Airplay, onde lidera há impressionantes 28 semanas de um total de 31 semanas presentes no ranking.

Caso a música permaneça no topo por mais uma semana, Karol G estará prestes a igualar o recorde de Prince Royce, que liderou por 29 semanas com “Carita de Inocente” em 2020.

Mesmo enfrentando uma leve queda de 13% nas impressões de audiência nos Estados Unidos, com 10 milhões de ouvintes entre os dias 10 e 16 de janeiro de 2025, “Si Antes Te Hubiera Conocido” continua a comandar as principais paradas de rádio.

O desempenho global da música garantiu a Karol G seu 18º primeiro lugar no Latin Airplay, reforçando sua posição como a segunda artista feminina com mais lideranças na lista, atrás apenas de Shakira, que possui 24.

Além de brilhar no Latin Airplay, a faixa também deixou sua marca em outras paradas. Apesar de ter saído do Hot Latin Songs na edição datada de 11 de janeiro de 2025, devido ao impacto massivo do novo álbum de Bad Bunny, “Si Antes” marcou 2024 ao empatar com outros sucessos como “La Diabla” de Xavi pelo maior número de semanas no topo da parada multimétrica, com 14 semanas consecutivas.

No fim do ano passado, a música garantiu um lugar de destaque ao figurar entre as 10 melhores do Hot Latin Songs de 2024, sendo uma das poucas canções de uma artista feminina a conquistar tal posição.

Reconhecimento contínuo para Karol G

Karol G segue se destacando não apenas pelas paradas, mas também pelo impacto cultural e artístico de sua música. Seu domínio no Latin Airplay e no Tropical Airplay reflete não apenas o poder de suas composições, mas também sua capacidade de conectar-se com o público de maneira profunda e autêntica.

Os fãs podem esperar a divulgação completa dos gráficos da Billboard, datados de 25 de janeiro de 2025, no próximo dia 22.

Com “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G não apenas alcançou um marco histórico, mas também reafirmou seu status como uma das maiores representantes da música latina, inspirando novos artistas e conquistando públicos ao redor do mundo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis