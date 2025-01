A morte de John Sykes, ex-guitarrista do Whitesnake

Na segunda-feira (20), o mundo da música perdeu um de seus ícones: John Sykes, lendário guitarrista conhecido por seu trabalho com bandas como Whitesnake e Thin Lizzy, faleceu aos 65 anos após uma longa batalha contra o câncer. A notícia foi divulgada através de uma publicação emocionante no Instagram oficial do músico.

“Com grande tristeza, informamos que John Sykes faleceu após enfrentar bravamente um câncer. Ele será lembrado não apenas por seu talento incomparável como guitarrista, mas também por sua natureza gentil, carismática e atenciosa, que iluminava qualquer ambiente”, diz o comunicado. “Nos últimos dias, ele expressou seu profundo amor e gratidão aos fãs que estiveram ao seu lado ao longo de sua carreira.”

Um legado musical eterno

John Sykes, natural de Reading, Inglaterra, consolidou-se como um dos grandes nomes do heavy metal, figurando na lista dos “100 Maiores Guitarristas de Heavy Metal de Todos os Tempos”, da revista Guitar World. Sua carreira começou com a banda Tygers of Pan Tang, onde gravou os álbuns Spellbound e Crazy Nights em 1981.

Em 1982, Sykes ingressou no Thin Lizzy, contribuindo para o icônico álbum Thunder and Lightning (1983) e participando da turnê de despedida da banda. Posteriormente, uniu-se ao Whitesnake, colaborando no álbum Slide It In (1984) e desempenhando papel fundamental no álbum homônimo da banda, lançado em 1987, que trouxe sucessos como “Still of the Night” e “Is This Love”.

Após sua saída do Whitesnake, Sykes fundou o Blue Murder e, anos mais tarde, liderou um revival do Thin Lizzy entre 1996 e 2009.

Homenagens e comoção

David Coverdale, vocalista do Whitesnake, prestou uma homenagem emocionada nas redes sociais, compartilhando fotos ao lado do colega. “Acabei de receber a notícia devastadora da morte do John… Meus pensamentos estão com sua família, amigos e fãs”, escreveu.

Nos comentários da postagem que anunciou a morte de Sykes, fãs expressaram gratidão e tristeza: “Obrigado por tudo que você nos deu”, escreveu um admirador. Outro declarou: “Seu talento era inacreditável. Uma perda imensa para todos nós.”

Vida pessoal

Sykes foi casado com Jennifer Brooks-Sykes entre 1989 e 1999, com quem teve três filhos: James, John Jr. e Sean. Apesar de sua notável carreira, era descrito como um homem reservado, dedicado à família e aos amigos.