Vai ter música sobre Taylor Swift? Matty Healy responde sobre álbum

Matty Healy, vocalista do The 1975, respondeu de forma enigmática aos rumores de que o próximo álbum da banda incluiria uma música inspirada em seu breve relacionamento com Taylor Swift. A especulação ganhou força após uma matéria do The Sun, que sugeriu que o disco traria uma faixa chamada “God Has Entered My Body”, com versos como: “Levante a cabeça, princesa / sua coroa está caindo”.

Os rumores provocaram debates intensos entre fãs de Swift e do The 1975, muitos ansiosos para saber se a letra faria referência ao romance de verão entre Healy e a cantora, ocorrido após o término dela com Joe Alwyn e antes de seu atual relacionamento com Travis Kelce.

A resposta de Matty

Healy utilizou um perfil no Reddit, @TrumanBlackOG, para responder a um post sobre o tema com uma mensagem breve: “Enorme, se for verdade”. Apesar da resposta vaga, ela reacendeu as discussões sobre a veracidade da faixa e a possibilidade de referências a Taylor no álbum.

No entanto, o vocalista já havia descartado a ideia de escrever sobre relacionamentos passageiros em uma entrevista ao podcast Doomscroll, em novembro de 2024. “Eu estaria mentindo se fizesse um álbum sobre […] meus casos românticos casuais ou qualquer outra coisa pela qual fiquei conhecido só porque fiquei famoso”, afirmou Healy, reforçando seu desinteresse em explorar dramas pessoais na música.

Taylor Swift e as supostas referências

A polêmica não para por aí. Muitos fãs acreditam que o álbum mais recente de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department” (2024), contém letras alusivas a Healy. Faixas como “The Smallest Man Who Ever Lived” e a música-título trazem referências que, segundo especulações, fazem alusão ao relacionamento, citando detalhes que se conectam ao vocalista do The 1975.

Uma fonte próxima a Healy afirmou em junho de 2024 que ele ficou “surpreso” e “hilário” com o suposto impacto das músicas. No entanto, também teria admitido sentir-se “aliviado” por não terem sido mais incisivas.

O que esperar do novo álbum do The 1975?

Previsto para ser o sexto disco da banda, o sucessor de “Being Funny In A Foreign Language” (2022) promete trazer uma sonoridade única, mas ainda não há confirmação oficial sobre o conteúdo das letras. Enquanto isso, os fãs seguem atentos às declarações de Healy e à possibilidade de novas provocações ou revelações nos próximos lançamentos.