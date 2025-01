Justiça barra pedido de assassino de Mércia Nakashima, Mizael Bispo, contra Band e Joel Datena

Mizael Bispo, condenado a 20 anos pelo assassinato cruel da ex-namorada Mércia Nakashima, em 2010, sofreu mais uma derrota nos tribunais. O ex-policial entrou com um processo contra a Band e o apresentador Joel Datena, alegando que sua imagem foi exibida de forma indevida em uma matéria do Brasil Urgente, no ano passado. Para ele, a reportagem, que mostrou imagens suas fora da prisão, violaria sua honra e deveria ser removida.

Mas parece que a Justiça não quis saber dehistoria. O Colunista Daniel Nascimento teve acesso exclusivo à decisão e descobriu que o juiz negou o pedido de tutela de urgência feito por Mizael. Com isso, a Band não precisa tirar do ar a matéria até que o caso tenha um desfecho final.

A tentativa de censura saiu pela culatra e só trouxe o caso de volta aos holofotes. Mizael queria que sua imagem sumisse da mídia, mas acabou lembrando a todos do crime brutal que tirou a vida de Mércia Nakashima. No fim, a Justiça reafirmou que certos crimes jamais serão esquecidos!