Travis Scott estreia “4×4” com show inesquecível

Travis Scott iluminou o palco durante o show do intervalo do College Football Playoff National Championship, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, no último dia 20 de janeiro.

O rapper apresentou pela primeira vez sua nova faixa, “4×4”, uma aguardada amostra de sua produção musical após o sucesso de Utopia, lançado em 2023.

A performance impressionante foi realizada em um palco especialmente montado no topo do estádio, oferecendo uma experiência visual única aos espectadores. A música será oficialmente lançada no dia 24 de janeiro, marcando o retorno de Scott com força total à cena musical.

A apresentação não foi apenas um espetáculo artístico; ela também revelou o lado solidário do rapper.

Travis anunciou que os lucros líquidos de produtos especiais, como camisetas e moletons temáticos, serão doados integralmente ao Fundo de Resposta a Incêndios Florestais da Califórnia, administrado pela organização Direct Relief. Além disso, um CD single de “4×4” também está disponível para pré-encomenda, com a receita revertida para a mesma causa.

A nova faixa “4×4” não é apenas uma evolução musical na carreira de Scott, mas também representa sua resposta a questões sociais urgentes. Os incêndios florestais na Califórnia, que causaram devastação em diversas comunidades, motivaram o rapper a usar sua influência para apoiar as vítimas.

A iniciativa coloca Travis ao lado de outros artistas que participarão do show beneficente FireAid, programado para o dia 30 de janeiro no Kia Forum, em Los Angeles.

Com uma line-up que inclui nomes como Lady Gaga, Billie Eilish, Green Day e Stevie Nicks, o evento busca arrecadar fundos e aumentar a conscientização sobre a importância do auxílio às comunidades afetadas.

Travis Scott: Retorno triunfante e conquistas anteriores

O retorno de Travis Scott acontece em meio a uma sequência de marcos significativos na música. Seu álbum Utopia não apenas liderou a Billboard 200 por quatro semanas consecutivas, mas também se destacou como o primeiro álbum de hip-hop a permanecer mais de uma semana no topo das paradas em mais de um ano.

Faixas como “Meltdown”, com Drake, e “Fe!n”, com Playboi Carti, reforçaram a força do rapper nas paradas da Billboard Hot 100.

Além disso, Scott tem se mantido no centro das atenções com participações em eventos esportivos e culturais. Antes da estreia de “4×4”, o rapper deu uma prévia da música no Monday Night Raw da WWE, onde ela foi confirmada como tema oficial do programa.

Com um novo single, performances impactantes e uma iniciativa filantrópica, Travis Scott demonstra que sua carreira está em constante evolução, mantendo o equilíbrio entre inovação artística e responsabilidade social.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis