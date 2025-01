Lady Gaga lança contagem regressiva misteriosa

Lady Gaga, conhecida por suas estratégias enigmáticas, instigou seus fãs mais uma vez ao lançar uma contagem regressiva misteriosa em seu site oficial.

O cronômetro está programado para encerrar na próxima segunda-feira, 27 de janeiro, às 11h (horário do leste dos EUA). Embora os detalhes sobre o aguardado álbum “LG7” permaneçam escassos, a movimentação despertou especulações entre os Little Monsters.

Ao interagir com o site, os usuários observaram elementos nostálgicos que remetem ao início da carreira da artista. Cristais azuis animados, que podem ser movimentados com o mouse, revelam a inscrição “LG1” no mesmo estilo de fonte da era The Fame, álbum que marcou a estreia de Gaga em 2008.

Os cristais também se assemelham aos icônicos óculos usados na capa desse projeto, criando uma ponte entre o passado e o presente da cantora.

Essa contagem regressiva surge em meio à expectativa pelo lançamento oficial de “LG7”, previsto para fevereiro. O álbum é aguardado como uma obra inovadora e emocionalmente intensa, segundo declarações da própria artista.

Lady Gaga: O que Esperar de LG7

Lady Gaga descreveu o LG7 como um trabalho cheio de diversidade musical e emocional. Em uma entrevista recente, ela revelou que o projeto abrange diversos gêneros e estilos, com cada faixa representando uma jornada emocional única. Segundo a cantora, o álbum é uma reflexão sobre suas experiências passadas, incluindo decisões difíceis e momentos de autodescoberta.

Entre os destaques já confirmados está o dueto “Die With a Smile”, em parceria com Bruno Mars, que alcançou o topo das paradas da Billboard Hot 100. O primeiro single do álbum, “Disease”, também já ganhou várias versões lançadas ao longo do último ano.

Gaga promete que o LG7 será uma celebração de sua paixão pela música e uma resposta ao caos de sua vida: “O álbum termina com amor. Essa é a resposta para tudo.”

Além do lançamento do álbum, Gaga será uma das atrações principais do Coachella 2025, marcado para os dias 11 e 18 de abril. Ela dividirá o palco com artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Red Hot Chili Peppers.

Antes disso, a cantora participará do evento beneficente FireAid, em 30 de janeiro, destinado a arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios florestais em Los Angeles.

Com a contagem regressiva chegando ao fim, os fãs esperam ansiosamente pelo início dessa nova fase na carreira de Lady Gaga, que promete ser tão marcante quanto suas eras anteriores.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis