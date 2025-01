Os Hawaianos relembram parceria com Henrique e Juliano

Conforme a colunista Fábia Oliveira do portal Metrópoles, o grupo de funk Os Hawaianos movimentou as redes sociais após declarações polêmicas sobre Henrique e Juliano.

Em entrevista ao influenciador Jon Vlogs, os integrantes relembraram a colaboração com a dupla sertaneja e afirmaram que foram os responsáveis por impulsionar sua carreira após a gravação do hit Mistura Louca, lançado no primeiro DVD dos sertanejos.

“Fomos os padrinhos deles. Na época, o empresário e o investidor deles ligavam para a gente, insistiam para gravar e lançar a música. Hoje, nem atendem as nossas ligações”, comentou o grupo durante a entrevista.

Os Hawaianos destacaram que o feat foi um marco no início da trajetória de Henrique e Juliano. Segundo eles, o empresário da dupla foi persistente para conseguir a colaboração.

“Eles praticamente imploravam para fazermos a parceria. Nós aceitamos e ajudamos a lançar os caras. Hoje em dia, não temos mais contato, e eles sequer atendem nossas ligações”, acrescentaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eventos do Vale ® (@eventos_do_vale)

A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais. O vídeo com o trecho da entrevista foi amplamente compartilhado, dividindo opiniões entre fãs do grupo de funk e da dupla sertaneja. Alguns criticaram a postura dos sertanejos, enquanto outros defenderam que o distanciamento pode ter ocorrido naturalmente com o crescimento das respectivas carreiras.

Os Hawaianos: Polêmica nas redes

O caso reacendeu debates sobre gratidão e reconhecimento no meio artístico. Enquanto alguns usuários elogiaram Os Hawaianos por terem colaborado no início da carreira de Henrique e Juliano, outros minimizaram a importância da parceria, destacando que o sucesso da dupla veio principalmente por seu talento e dedicação.

Henrique e Juliano ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. A dupla, que é um dos maiores nomes da música sertaneja atualmente, continua a alcançar recordes com seus lançamentos. Recentemente, surpreenderam os fãs ao liberar 11 faixas do DVD To Be Brasília, gravado no estádio Mané Garrincha, solidificando ainda mais sua posição no mercado musical.

Os Hawaianos, por sua vez, continuam sua trajetória no funk, destacando a importância de parcerias para abrir portas na indústria. Independentemente das polêmicas, a colaboração entre os dois grupos permanece como um marco para ambos no cenário musical.

O debate sobre a relação entre Os Hawaianos e Henrique e Juliano reforça como as parcerias iniciais podem impactar carreiras e suscitar questões sobre reconhecimento no universo artístico.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis