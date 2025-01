O que Paula Fernandes disse sobre comentário de Roberta Miranda

Roberta Miranda, uma das figuras mais emblemáticas do sertanejo, revelou no programa Roda Viva detalhes de uma desavença com Paula Fernandes. Segundo Roberta, a intérprete de “Pássaro de Fogo” teria “humilhado” um integrante de sua equipe no passado. A resposta de Paula não demorou a chegar e, nesta terça-feira (21), a cantora se posicionou sobre o assunto, buscando apaziguar a situação.

Em entrevista exclusiva para Fábia Oliveira, do Metrópoles, Paula Fernandes destacou sua admiração pela trajetória de Roberta Miranda, reconhecendo sua relevância como uma das pioneiras do sertanejo. “Olhando o vídeo da entrevista da Roberta, pude confirmar que às vezes, recortes da vida podem criar falsas percepções. Assim como resumir toda a história e luta de alguém a uma palavra”, iniciou.

Reconhecimento e respeito

Paula relembrou que admira Roberta Miranda desde a infância, ressaltando o papel importante da veterana na abertura de espaço para mulheres no cenário musical. “Ela foi uma inspiração para mim e para tantas outras mulheres que batalham por um lugar ao sol. Sei que se os desafios já eram enormes quando comecei, imagino o quanto ela enfrentou em um ambiente ainda mais machista. Só por isso, levanto e bato palmas de pé para ela”, afirmou.

A cantora também aproveitou para refletir sobre sua própria personalidade. “Sou tímida, e isso pode, às vezes, passar uma impressão de distanciamento. Muitos esperam uma Paula Fernandes sempre expansiva e falante, mas continuo sendo alguém em construção, buscando evoluir a cada dia.”

Negação da “humilhação”

Em relação à acusação de ter humilhado um integrante da equipe de Roberta Miranda, Paula negou de forma categórica. “Eu não gosto de julgar ninguém e acredito que culpar diretamente não leva a lugar algum. Se minha equipe, de alguma forma, desrespeitou alguém, a responsabilidade no final do dia é minha. Sou a líder desse time e carrego essa responsabilidade.”

Paula reforçou que, atualmente, trabalha com novos empresários e uma equipe reformulada, e que situações como essa não fazem mais parte de sua rotina profissional. “Nos últimos seis anos, venho construindo um ambiente mais harmonioso, e isso reflete nos acertos que tivemos.”

Um futuro de união

Finalizando sua resposta, Paula Fernandes deixou claro que não guarda ressentimentos de Roberta Miranda. “Acredito que mulheres são mais fortes juntas. Quando somamos forças, criamos um mundo mais igual para todos e ocupamos o espaço que nos é de direito”, concluiu.

O que disse Roberta Miranda?

Durante sua participação no Roda Viva, Roberta Miranda revelou que o desentendimento com Paula Fernandes ocorreu em um momento de forte emoção, envolvendo seu então diretor de DVD, Tiago Silva, da TS Music. Segundo Roberta, Paula teria agido de forma desrespeitosa, o que levou Tiago às lágrimas.

Apesar das críticas, Roberta fez questão de destacar que não tem nada contra Paula pessoalmente. “Gosto da Paula Fernandes como compositora e da voz dela. Só não temos nenhuma relação”, disse a cantora, encerrando o assunto.