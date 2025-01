Os novos detalhes que Jennie revelou sobre álbum solo ‘Ruby’

A cantora Jennie, integrante do fenômeno global BLACKPINK, está prestes a lançar seu aguardado álbum solo, Ruby, no dia 7 de março (KST), conforme anunciado pela ODDATELIER Entertainment. O projeto, que promete marcar uma nova era em sua carreira, contará com 15 faixas e participações de peso, incluindo Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis.

O impacto de “Mantra”

Entre as faixas do álbum, destaca-se “Mantra”, lançada em outubro de 2024, que rapidamente se tornou um marco na trajetória de Jennie. A canção atingiu o topo do iTunes Top Songs em 47 países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Singapura, Filipinas e México. Além disso, “Mantra” entrou na prestigiada Billboard Hot 100, permanecendo por duas semanas consecutivas e consolidando Jennie como a primeira solista feminina do K-pop a alcançar o primeiro lugar no iTunes Top Songs dos Estados Unidos.

Colaborações estelares

Jennie não poupou esforços para trazer grandes nomes da música ao seu álbum. Em Ruby, os fãs poderão desfrutar de colaborações inéditas que exploram diferentes gêneros, desde o pop e R&B até o eletrônico e o alternativo. “Trabalhar com artistas que sempre admirei foi uma experiência transformadora. Cada faixa reflete um pouco de quem eu sou e do que quero transmitir como artista”, revelou Jennie em uma entrevista recente.

Jennie no Coachella

Outra novidade que deixou os fãs eufóricos foi a confirmação de Jennie como performer solo no renomado Coachella Valley Music and Arts Festival, que acontecerá nos dias 13 e 20 de abril, na Califórnia. Essa será a primeira vez que a cantora subirá ao palco do evento sem o BLACKPINK, consolidando ainda mais sua posição como uma força global na música.

Expectativas e novidades

Com Ruby, Jennie promete mostrar uma faceta mais íntima e experimental, expandindo os limites de sua identidade artística. “Quero que Ruby seja mais do que um álbum; quero que seja uma experiência para quem ouvir. Cada música é uma joia única, refletindo diferentes partes de mim”, compartilhou a cantora.

Fãs ao redor do mundo estão ansiosos para o lançamento do álbum e para descobrir as camadas que Jennie trará neste novo capítulo de sua carreira. Com um histórico impressionante e uma base de admiradores leais, Ruby já é considerado um dos lançamentos mais esperados do ano.