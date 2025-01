Anitta está solteira? Saiba tudo sobre o unfollow em jogador de futebol

A cantora Anitta, de 31 anos, e o jogador de futebol Vinícius Souza, de 25, movimentaram as redes sociais na noite dessa terça-feira (21) ao deixarem de se seguir no Instagram. O gesto foi o suficiente para desencadear especulações sobre o possível fim do namoro, que havia sido assumido publicamente em setembro de 2024.

Romance oficializado em grande estilo

Anitta e Vinícius, conhecido como “Vinição” entre os fãs de futebol, fizeram sua primeira aparição oficial como casal durante o desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França. A cantora foi vista de mãos dadas e sorridente ao lado do jogador, marcando o início público de um relacionamento que rapidamente se tornou alvo de atenção da mídia.

Os rumores de que os dois estavam juntos começaram quando Vinícius esteve presente em uma festa organizada por Anitta após sua performance no primeiro jogo da NFL no Brasil, em setembro. Desde então, o casal compartilhou momentos discretos, mas marcantes, que reforçaram a conexão entre a artista e o volante do Sheffield United.

Quem é Vinícius Souza?

Vinícius Souza, de 25 anos, é carioca e atualmente defende o Sheffield United, na Premier League. Com uma carreira que começou no Flamengo, onde passou pelo sub-20 e pelo elenco principal, ele foi vendido ao Lommel SK, da Bélgica, em 2020. Após passagens pelo Mechelen e pelo Espanyol, Vinícius se transferiu para o clube inglês em 2023, consolidando sua presença no cenário internacional do futebol.

O unfollow que causou alvoroço

Embora o casal tenha sido discreto ao longo do relacionamento, o unfollow mútuo no Instagram gerou uma avalanche de comentários e teorias entre fãs e internautas. Muitos apontam o gesto como um sinal de que o namoro pode ter chegado ao fim, enquanto outros acreditam que tudo pode se tratar de um mal-entendido ou de uma decisão momentânea.

Repercussão e silêncio

Até o momento, nem Anitta nem Vinícius se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido, mantendo os fãs na expectativa por explicações. Apesar do silêncio, a internet segue fervilhando com especulações, reforçando o quanto o relacionamento de ambos atrai a curiosidade do público.