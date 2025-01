Taylor Swift e Karol G lideram as paradas na Espanha

Uma publicação compartilhada por KAROL G (@karolg)



De acordo com Antonio Guisasola, presidente da PROMUSICAE, o sucesso desses artistas reflete a “robustez da música gravada” e o engajamento crescente do público, impulsionado tanto por plataformas de streaming quanto pelo aumento das vendas físicas, especialmente de vinil.

Taylor Swift: Sucesso global e diversidade no consumo musical

Enquanto a música latina se consolidava, Taylor Swift brilhou como um dos principais nomes internacionais. Seu álbum The Tortured Poets Department foi o mais vendido de 2024, liderando as paradas de vinil e mantendo-se no Top 100 Álbuns por 36 semanas consecutivas. O trabalho alcançou status de Platina e destacou a presença de artistas globais no cenário espanhol.

Benson Boone também deixou sua marca como a principal voz das rádios espanholas. Sua balada “Beautiful Things” foi a mais tocada do ano, evidenciando a diversidade de gêneros consumidos no país.

O relatório da PROMUSICAE ainda mostrou que 2024 foi um ano recorde para o streaming, com 98,5 bilhões de reproduções registradas, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Além disso, o vinil continuou em alta, registrando um crescimento de 9% nas vendas, com mais de 50% dos álbuns no Top 100 Vinilos pertencendo a artistas espanhóis.

Com números impressionantes, o mercado espanhol demonstrou não apenas sua paixão pela música, mas também sua capacidade de equilibrar o consumo digital com o físico. Em um ano repleto de conquistas, Karol G e Taylor Swift representam o poder da música em conectar culturas e emocionar públicos ao redor do mundo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis