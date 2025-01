Anitta brilha no Lo Nuestro 2025 com sete indicações

Uma publicação compartilhada por Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Entre os destaques, “La Tóxica”, parceria com Alejandro Fernández, rendeu a Anitta indicações em “A Mistura Perfeita do Ano” e “Ranchera do Ano”. Esses feitos são reflexos do comprometimento da artista em expandir sua influência e diversidade musical.

Além de Anitta, nomes como Becky G e Carin León lideram a lista com 10 indicações cada, seguidos por Shakira e Myke Towers, com nove. A cerimônia, que acontece no dia 20 de fevereiro, terá como tema “Unindo Gerações” e celebrará artistas que conectam passado, presente e futuro da música latina. Laura Pausini, Thalía e Alejandro Espinoza serão os apresentadores da noite.

Anitta: Fim da Rivalidade? Mãe de Ludmilla é vista em show da cantora

A suposta rivalidade entre Ludmilla e Anitta voltou a ser assunto nas redes sociais após a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, ser flagrada em um show de Anitta.

O episódio aconteceu durante o evento “Melhor Segunda do Mundo”, realizado no Espaço Hall, onde Anitta se apresentou ao lado de outros artistas, incluindo Xanddy Harmonia.

A aparição de Silvana no camarote gerou especulações sobre um possível fim das tensões entre as cantoras, que há anos protagonizam desentendimentos públicos. Silvana parecia à vontade no evento, embora seus acompanhantes tenham demonstrado menos entusiasmo durante a apresentação de Anitta.

O conflito entre as duas começou em 2019, após a parceria na música “Onda Diferente”. Ludmilla se sentiu desrespeitada por comentários feitos por Anitta, incluindo uma suposta comparação com Alcione, que Ludmilla considerou ofensiva.

A situação se agravou quando Ludmilla removeu o nome de Anitta dos créditos da faixa, o que gerou grande repercussão.

Em entrevistas, Ludmilla revelou que o desgaste na relação foi causado pelo comportamento de Anitta, que, segundo ela, não condizia com sua imagem pública. Apesar disso, Anitta tentou amenizar os conflitos ao pedir que seus fãs não atacassem Ludmilla nas redes sociais, embora a tentativa de reconciliação não tenha surtido efeito.

A presença de Silvana no show de Anitta, no entanto, reacendeu esperanças de que a rivalidade entre as artistas possa ser amenizada. Até o momento, nenhuma das duas se pronunciou oficialmente sobre o episódio, mas os fãs continuam especulando sobre a possibilidade de reconciliação.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis