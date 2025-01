Robert Pattinson confirma participação especial

O ator britânico Robert Pattinson está na Coreia do Sul como parte da turnê promocional de seu novo filme, “Mickey 17”.

O longa de ficção científica, dirigido por Bong Joon Ho, o aclamado cineasta responsável pelo vencedor do Oscar “Parasita”, é um dos lançamentos mais aguardados de 2025.

Além de atender à imprensa e participar de eventos promocionais, Pattinson também adicionou uma surpresa ao seu itinerário ao aceitar fazer uma participação especial no popular programa sul-coreano de variedades “Running Man”.

A produção de “Running Man” confirmou oficialmente que Robert Pattinson estará no programa em uma aparição especial, embora não como convidado oficial. Segundo um comunicado divulgado pela equipe do programa, a presença de Pattinson será breve, mas promete agregar um momento único ao episódio.

A atração é conhecida por suas dinâmicas divertidas e competitivas, o que levanta curiosidade sobre como o ator, famoso por papéis intensos como em “Crepúsculo” e “O Farol”, se sairá em um formato leve e descontraído.

O episódio com Pattinson será transmitido em 9 de fevereiro e já está gerando entusiasmo entre os fãs do programa e do ator. A presença de uma estrela de Hollywood em um programa de grande audiência na Coreia do Sul reforça o apelo global de “Running Man”, conhecido por receber celebridades internacionais e oferecer entretenimento cativante.

Robert Pattinson : “Mickey 17”

Enquanto a participação em “Running Man” é um momento especial para os fãs sul-coreanos, a principal razão da visita de Pattinson ao país é a promoção de “Mickey 17”. O filme reúne o ator e Bong Joon Ho em um projeto que explora a ficção científica de maneira ambiciosa e provocativa.

No longa, Pattinson assume o papel principal, com uma história que promete misturar complexidade emocional e um visual cinematográfico impressionante.

A parceria entre um dos diretores mais aclamados do cinema contemporâneo e um ator reconhecido por sua versatilidade é vista como uma combinação de sucesso. Durante os eventos promocionais, Pattinson tem elogiado a visão criativa de Bong Joon Ho, enquanto fãs e críticos aguardam ansiosos pela estreia mundial do filme.

Com sua agenda cheia, a visita de Pattinson à Coreia do Sul reafirma o interesse global pelo cinema e cultura do país, além de mostrar a disposição do ator em interagir com novos públicos em formatos inusitados.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis