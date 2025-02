Fernanda Torres é indicada ao Oscar de melhor atriz; veja a lista

O sonho do Brasil está vivo, Fernanda Torres é uma das concorrentes à categoria de Melhor atriz no Oscar. Após uma longa campanha, ela se torna a primeira atriz brasileira a ser indicada desde a própria mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1999.

Esta é a segunda indicação do Brasil a uma estatueta de atuação. O fato é histórico por vários motivos. O primeiro é que as Fernandas brasileiras são a primeira dupla de mãe e filha indicadas desde Judy Garland e Liza Minnelli.

O segundo ponto que anima o público para uma provável vitória é que esta é a primeira vez que o Brasil chega ao prêmio após ter ganhado o Globo de Ouro, o que faz Fernanda Torres uma das favoritas da categoria ao lado de Demi Moore, também vencedora da honraria.

The nominees for Actress in a Leading Role are... #Oscars pic.twitter.com/dblhIv7FnO — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

A luta pelo primeiro Oscar da história do Brasil também está na categoria de Melhor filme estrangeiro. Ainda estou aqui é o primeiro filme brasileiro a disputar Melhor filme estrangeiro do Oscar desde Central do Brasil em 1999. O interessante está no fato de que Walter Salles é o diretor de ambos os títulos e, caso vença, subirá ao palco para receber a estatueta dourada. Afinal, nesta categoria quem recebe o prêmio é o diretor e não produtor.