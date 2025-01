Como MC Daniel se tornou um dos maiores funkeiros do Brasil

Aos 26 anos, MC Daniel é hoje um dos maiores nomes do funk brasileiro. O cantor, conhecido como “Falcão”, não apenas domina as paradas musicais, mas também brilha como uma das personalidades mais influentes nas redes sociais. Com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, ele impressiona ao alcançar mais de 1 bilhão de acessos mensais na plataforma, consolidando sua posição como um dos artistas mais engajados do país.

Mas o sucesso não veio fácil. Antes de se tornar um ícone do funk, Daniel teve uma trajetória marcada por desafios. Ele já trabalhou como faxineiro e passou por momentos de extrema dificuldade financeira com sua família. Na adolescência, sonhava em ser jogador de futebol e chegou a atrair olhares de olheiros, mas uma lesão no joelho aos 17 anos interrompeu sua carreira esportiva. A frustração o levou a uma fase de depressão, que ele superou ao encontrar na música uma forma de expressão e superação.

“Criei o alterego do Falcão para me livrar da depressão”, revelou MC Daniel em uma entrevista, explicando como a música se tornou seu refúgio. O início, no entanto, não foi menos desafiador. Trabalhando como produtor em uma gravadora de rap, ele enfrentou humilhações, até que o rapper Xamã o encorajou a assumir seu lugar como artista.

Hoje, MC Daniel coleciona hits como “Tubarão, Te Amo”, “Revoada”, “Dentro da Hilux” e “Balmain”, músicas que viralizam no TikTok e no Instagram, alcançando milhões de ouvintes. Com o sucesso, vieram as conquistas materiais: uma mansão na Barra da Tijuca, carros de luxo e joias, incluindo anéis que ultrapassam R$ 50 mil.

Seus shows, descritos por ele como “mais que apresentações, experiências”, chegam a custar R$ 200 mil, mas segundo o próprio artista, “valem R$ 500 mil”. Além disso, sua visibilidade o torna um nome desejado para campanhas publicitárias, o que contribui para um faturamento mensal estimado em R$ 4 milhões. As informações foram retiradas do jornal O Globo.