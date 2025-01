Detalhes sobre o novo single de J-Hope, do BTS

J-Hope, integrante do BTS, deu aos fãs uma surpresa ao apresentar uma prévia de seu novo single, “LV Bag”, durante um evento da Louis Vuitton na França. A faixa, que promete agitar as paradas, é uma colaboração com o rapper americano Don Toliver e conta com produção de ninguém menos que Pharrell Williams. Apesar do impacto da revelação, a data oficial de lançamento ainda não foi anunciada.

“LV Bag” apresenta uma vibe descontraída e letras ousadas, como mostram os trechos divulgados:

“Garota má, ela está ficando chapada

Nós estamos bem

É uma daquelas noites

Gastando dinheiro

Novinha, mexa essa bunda, ganhe dinheiro de graça.”

O evento marcou um momento especial para os fãs de J-Hope, que estão ansiosos por sua primeira turnê mundial solo, “Hope On The Stage”. A turnê começa em 28 de fevereiro de 2025, na Coreia do Sul, e passará por países como Estados Unidos, México, Japão e Tailândia. Apesar da expectativa, o Brasil não está na lista de destinos anunciados até agora, deixando os fãs brasileiros na torcida por uma possível inclusão.

Enquanto o BTS segue em pausa para que seus integrantes cumpram o serviço militar obrigatório, incluindo Jin e o próprio J-Hope, a promessa de uma reunião do grupo em 2025 mantém os ARMYs animados. A última visita do septeto ao Brasil foi em 2019, quando lotaram dois shows para mais de 90 mil pessoas em São Paulo.