Como Fernanda Torres se tornou uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas no exterior

Nesta segunda-feira (23/1), Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, com o filme Ainda Estou Aqui, que disputa também nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

É a primeira vez que um filme nacional compete na categoria principal.

No filme, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, ela interpreta a advogada Eunice Paiva, uma mulher que precisou lidar com o sequestro e o assassinato de seu marido — o ex-deputado Rubens Paiva — no período da ditadura militar (1964-1985).

A indicação, que vem após a conquista do Globo de Ouro de Melhor Atriz em 6 de janeiro, consolida Torres, de 59 anos, como uma das atrizes brasileiras mais influentes e importantes de sua geração.

Nascida em 1965, ela é filha de dois outros grandes nomes da dramaturgia do país: Fernanda Montenegro e Fernando Torres.

Toda sua vida, aliás, está mergulhada no universo audiovisual: seu irmão mais velho, Claudio Torres, trabalha como diretor, roteirista e produtor, e ela é casada desde 1997 com o diretor Andrucha Waddington.

A estreia de Torres na dramaturgia aconteceu no teatro, em 1978.

No ano seguinte, ela também passou a fazer projetos na televisão, como novelas e minisséries.

No início dos anos 2000, a atriz ganhou grande destaque popular ao protagonizar a série cômica Os Normais, ao lado de Luiz Fernando Guimarães.

Alguns anos depois, a partir de 2011, outro seriado de comédia encabeçado por ela e Andrea Beltrão — Tapas & Beijos — foi sucesso de crítica e de audiência.

Nessa mesma época, Torres também estreou na literatura. O primeiro romance dela, intitulado Fim, foi publicado em 2013.

Quatro anos depois, em 2017, ela lançou A Glória e Seu Cortejo de Horrores.

Torres ganhou diversos prêmios ao longo da carreira.

Em 1986, ela recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes por sua atuação em Eu Sei que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor.

Ao interpretar Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, ela levou o troféu de melhor atriz de drama no Globo de Ouro — e está entre as cotadas a finalista no Oscar, cuja lista será divulgada no dia 17 de janeiro.

Getty Images Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, ganhou um Emmy Internacional em 2013

Outras atrizes brasileiras com destaque internacional

Além de Torres, outros nomes de mulheres da dramaturgia brasileira receberam indicações e prêmios ao longo das últimas décadas.

O nome mais conhecido talvez seja o da própria mãe dela: Fernanda Montenegro foi indicada ao prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro no Oscar de 1999, por seu trabalho em Central do Brasil.

Em 1998, ela ganhou o troféu de melhor atriz pelo mesmo filme no Festival de Berlim, na Alemanha.

Montenegro ainda venceu o Emmy Internacional em 2013, por seu papel no telefilme Doce de Mãe.

Outro nome bastante conhecido no exterior é o de Sônia Braga.

Ela tem no currículo uma indicação ao prêmio de melhor atriz estreante do Bafta, do Reino Unido, por Dona Flor e Seus Dois Maridos (1881) e foi três vezes finalista do Globo de Ouro por O Beijo da Mulher Aranha (1986), Luar Sobre Parador (1989) e Amazônia em Chamas (1995).

A brasileira Florinda Bolkan, que fez carreira na Itália, ganhou três prêmios David di Donatello e foi finalista de premiações oferecidas por associações de críticos de cinema de Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Marcélia Cartaxo e Ana Beatriz Nogueira conquistaram o Urso de Prata de melhor atriz do Festival de Cinema de Berlim por atuações em A Hora da Estrela (1986) e Vera (1987), respectivamente.

Já Sandra Regina Corveloni ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes em 2008 por sua participação no longa Linha de Passe.