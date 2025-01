Saiba por que "Ainda estou aqui" é um dos favoritos

Há muito contexto envolvido, político e familiar, e as peças do filme Ainda estou aqui têm coordenação bem encadeada num roteiro que condensa dados sem didatismo da trajetória do ex-parlamentar Rubens Paiva, dado como "sumido" no auge da ditadura.

A sensibilidade interna do personagem de Fernanda Torres, que enterra a dor para dar espaço de vida para os filhos. Atenta e afetuosa, ela zela por aplicar a cordialidade, mesmo com a percepção dos riscos iminentes.

O alerta de para onde um mundo que assimile e encoraje ditaduras pode se encaminhar. Rubens Paiva é encaminhado para a morte por ser "ligado aos comunistas", numa ação do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações — Centro de Operações de Defesa).

Nem tudo é dureza: um berço de felicidade e empatia é apresentado na tela. Há arejamento: com animadas idas à praia e muita integração entre entre os familiares de Paiva, rodeados de amigos e de livros.

O drama não é rasgado, tudo vem engasgado: em cena, Fernanda Torres, com um olhar afetuoso, vasculha e tem a grandeza de compactuar com a felicidade alheia.

Selton Mello, em cena, doce e generoso, interpreta Rubens Paiva como uma ausência a ser sentida.

Não existe embate, nítido e panfletário, entre bem e mal.

Há denúncia visual, nunca apelativa, do aprisionamento de Eunice Paiva, um dado nem sempre lembrado pelas pessoas.

Prepondera o registro da barbárie, que vem à tona, com registros de prisão e certidão de óbito. O filme formaliza a organização das memórias de uma família que é estendida para a sociedade.

Fernanda Montenegro se confirma gigante, num papel introspectivo e crível.