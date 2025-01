As informações sobre o novo trabalho de Bruno Mars

Bruno Mars está vivendo mais um grande momento em sua carreira. O cantor comemorou, na última terça-feira (21), o desempenho impressionante de seus recentes lançamentos: “Die With A Smile” e “APT.”, duetos gravados com Lady Gaga e Rosé, respectivamente.

“Die With A Smile” segue pelo terceiro semana consecutiva no topo da Billboard 200, a principal parada musical dos Estados Unidos. Já “APT.” domina o ranking global da revista norte-americana, excluindo os EUA, consolidando a força internacional do cantor.

Para marcar o sucesso, Bruno Mars fez um anúncio inesperado em seu Instagram. “Vou direto para o estúdio agora para fazer um hino de strip club para que eu possa comemorar e agir corretamente neste fim de semana. Alguém, por favor, me ajude a entrar em contato com Sexyy Red!”, escreveu o cantor, referindo-se à rapper conhecida pelos hits “Pound Town” e “Pound Town 2”.

A notícia animou os fãs, que aguardam ansiosos por uma parceria explosiva. A irreverência de Mars, somada à atitude ousada de Sexyy Red, promete entregar uma música que será um sucesso nas pistas e além.

“Die With A Smile” também trouxe números impressionantes. A faixa, lançada em agosto, se tornou a música que mais rapidamente alcançou 1 bilhão de reproduções no Spotify, superando grandes marcos da plataforma. Além disso, é a nona música de Bruno a chegar ao topo da Billboard, repetindo o sucesso de hits como “Uptown Funk”, “That’s What I Like” e “Just The Way You Are”.