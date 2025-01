Detalhes sobre a internação de Luan Santana

A notícia de que o cantor sertanejo Luan Santana esteve internado movimentou as redes sociais na quinta-feira (23). A assessoria do artista, porém, garantiu que tudo não passou de exames de rotina já planejados e que ele está em casa, em perfeita saúde.

Os procedimentos ocorreram no Hospital São Luiz Alphaville, em São Paulo, e foram adiados anteriormente devido ao nascimento de Serena, primeira filha do cantor com a influenciadora Jade Magalhães. Serena chegou ao mundo no dia 28 de dezembro, um pouco antes do previsto, o que fez Luan reorganizar sua agenda, incluindo o cancelamento de um show em Balneário Camboriú, substituído por Lauana Prado.

Segundo a assessoria, Luan deixou o hospital por volta das 17h e já está em casa com a família. “Está tudo normal, sem nenhum motivo de preocupação”, informou o comunicado oficial.

Nova fase com a chegada de Serena

A paternidade trouxe uma nova rotina para Luan Santana e Jade Magalhães. O casal, que celebrou o casamento civil há pouco tempo, está vivendo intensamente os primeiros momentos ao lado da filha. Nas redes sociais, Jade compartilhou como os dias têm sido especiais: “Serena nasceu exatamente um mês após o nosso casamento, o que tornou tudo ainda mais mágico”.

A pequena Serena, prevista para nascer no dia 12 de janeiro, antecipou sua chegada, trazendo uma série de emoções para a família. Luan, que se dedicou inteiramente a acompanhar o parto, tem encantado os fãs ao compartilhar momentos ao lado da filha, incluindo registros emocionantes dela em seu colo.

Apesar da breve pausa para focar na família e na saúde, o cantor já prepara sua volta aos palcos. “Este é um momento especial, mas também estou ansioso para reencontrar meu público em breve”, declarou recentemente.

Por que Luan Santana irá reduzir quantidade de shows

O cantor Luan Santana anunciou uma importante mudança em sua carreira para o próximo ano: a redução drástica na quantidade de shows. Durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o sertanejo explicou que a decisão foi motivada por um desejo de se dedicar mais à família, especialmente à chegada de sua primeira filha, Serena, fruto de seu casamento com Jade Magalhães.

“Cara, não quero fazer muito show não. Quero reduzir pra menos da metade. Quero fazer uns 60 shows, no máximo”, revelou o artista. Luan destacou que, após 17 anos de carreira intensa, percebeu a necessidade de priorizar a vida pessoal. “Eu trabalho muito, me entrego 100% à minha música e, de repente, acendeu aquele alerta. A gravidez da Jade reforçou essa decisão. Reduzir a quantidade de trabalho será muito importante para mim.”