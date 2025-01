A indicação de Ariana Grande ao Oscar por ‘Wicked’

A cantora e atriz Ariana Grande recebeu sua primeira indicação ao Oscar nesta quinta-feira (23), concorrendo na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Glinda em Wicked, a adaptação cinematográfica do famoso musical. A artista disputa a estatueta com Monica Barbaro, Felicity Jones, Isabella Rossellini e Zoe Saldaña, em uma das categorias mais aguardadas da premiação.

Emocionada, Ariana compartilhou seu sentimento de gratidão com os seguidores em uma publicação no Instagram. Na foto, a cantora relembra sua infância, quando se vestia como Dorothy Gale, personagem de O Mágico de Oz, um ícone ligado ao universo de Wicked. “Levantando minha cabeça entre soluços para dizer muito obrigada à @theacademy por esse reconhecimento insondável”, escreveu Ariana.

Ela continuou expressando sua emoção: “Eu não consigo parar de chorar, para surpresa de ninguém. Estou humilde e profundamente honrada por estar em uma companhia tão brilhante e por compartilhar isso com a pequena Ari, que assistia a Judy Garland cantando ‘Somewhere Over the Rainbow’ antes da grande e linda bolha entrar. Estou tão orgulhosa de você, pequena.”

Tudo sobre a versão deluxe de “Eternal Sunshine” de Ariana Grande

Em entrevista à Variety, Ariana Grande confirmou que a versão deluxe de seu álbum Eternal Sunshine (2024) está em andamento e poderá ser lançada em breve. A cantora deixou claro que o projeto já está pronto, mas ainda está refletindo sobre o momento certo para surpreender os fãs. “Oh, ela existe”, disse com entusiasmo sobre a nova versão do disco.

Ariana explicou que o álbum original já é bastante conciso, por isso optou por adicionar apenas algumas faixas extras que têm um propósito específico, sem simplesmente preencher espaço. “As novas faixas são curtas, mas valem a pena”, revelou, dando pistas sobre o conteúdo que está por vir. A artista também afirmou que, embora o período de promoção de Peaches ainda não tenha chegado ao fim, ela planeja dar uma pausa para que seus fãs sintam sua ausência por um tempo.

Quanto a levar o álbum para os palcos, Ariana mencionou a ideia de realizar uma mini turnê entre seus compromissos de filmagens para Wicked. No entanto, ela decidiu focar no seu trabalho como atriz, priorizando a construção de sua carreira no cinema. “Atuar sempre fará parte da minha vida, mas quero me concentrar neste capítulo de storytelling por meio do cinema”, explicou.

Lançado em março de 2024, Eternal Sunshine foi marcado por letras que exploram as complexidades do divórcio de Ariana, refletindo sobre incertezas e desilusões. Em novembro, a cantora se dedicou à divulgação do primeiro filme de Wicked, que estreou nos cinemas, mas a atenção do público está voltada agora para a segunda parte da adaptação, prevista para estrear em 20 de novembro de 2025. A espera por mais detalhes da versão deluxe promete agitar ainda mais os fãs da popstar.