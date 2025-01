Billy Ray Cyrus anuncia novo álbum produzido pelo filho Braison

Conforme a Billboard, Billy Ray Cyrus, icônico cantor country, revelou um novo projeto musical logo após sua performance no Liberty Ball, evento que celebrou a cerimônia de posse de Donald Trump.

Na sexta-feira (24), o artista anunciou que está preparando o lançamento de um novo álbum, previsto para o verão deste ano. Com produção de seu filho, Braison Cyrus, o projeto promete ser uma jornada musical íntima e familiar.

O novo LP, anunciado apenas quatro dias após sua apresentação no Liberty Ball, reflete uma conexão especial entre Billy Ray e Braison. O cantor de Achy Breaky Heart descreveu o disco como “arte imitando a vida, imitando a arte”.

Ele destacou o talento de Braison, chamando 2025 de “o ano dele” e expressou entusiasmo com a colaboração.

“Estou feliz por fazer parte disso. Este disco vai ser especial. Estou me preparando para o que será a jornada de uma vida”, afirmou o astro em comunicado. Braison, por sua vez, destacou o quanto o projeto lhe permitiu conhecer melhor seu pai.

“Passei o último ano ouvindo histórias, piadas e músicas que acho que ninguém mais ouviu”, disse. Ele acrescentou que o álbum é uma oportunidade única de contar a história de Billy Ray através da música, reforçando os laços familiares.

Billy Ray Cyrus divide Braison, de 30 anos, com sua ex-esposa Tish Cyrus. Juntos, eles também são pais de Brandi, Trace, Miley e Noah. Além disso, Billy Ray é pai de Christopher, fruto de um relacionamento anterior.

Essa dinâmica familiar tem sido uma constante fonte de inspiração em sua carreira e agora se reflete diretamente em seu novo trabalho.

Billy Ray Cyrus: Desafios recentes e críticas após o Liberty Ball

Apesar da empolgação em torno do novo álbum, Billy Ray enfrentou desafios recentemente, incluindo críticas à sua performance no Liberty Ball. Problemas técnicos marcaram sua apresentação, gerando repercussão nas redes sociais e entre seus filhos.

Trace Cyrus, por exemplo, expressou preocupação com o estado de saúde e bem-estar do pai, compartilhando suas reflexões no Instagram.

“O dia em que você me adotou foi o mais feliz da minha vida”, escreveu Trace.

“Infelizmente, o homem que eu queria tanto que fosse, eu mal reconheço agora.” Ele destacou que a família tem se preocupado com Billy Ray há anos, mas que o cantor os tem mantido à distância.

Billy Ray, por outro lado, mostrou resiliência diante das críticas. Em um post no Instagram, ele afirmou: “Eu não teria perdido a honra de tocar neste evento, quer meu microfone, guitarra e monitores funcionassem ou não. Estava lá pelas pessoas, e nos divertimos muito. Isso se chama rock n roll!”

Entre os desafios e as celebrações, o próximo álbum de Billy Ray Cyrus representa não apenas um marco em sua carreira musical, mas também um reflexo de sua jornada pessoal. Enquanto o lançamento é aguardado, o artista continua a demonstrar que a música e a família estão no centro de sua vida.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis