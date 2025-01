BBB 25: Big Fone é anulado por erro gravíssimo de Maike

Na madrugada deste domingo (26/1), o apresentador do BBB 25, Tadeu Schmidt, fez uma entrada ao vivo para anunciar a anulação do Big Fone. A ligação foi atendida por Maike – que está no castigo do monstro – que ganhou imunidade para sua dupla e indicou Diego e Daniele Hypolito para o paredão. Por cometer erro gravíssimo de Maike, a decisão da equipe do BBB foi anular o Big Fone.

O texto do castigo do monstro indicava que os dois monstros deveriam ficar fantasiados de Bambam e carregar a boneca Maria Eugênia o tempo todo. Porém, Maike atendeu ao Big Fone sem a ‘amada’ – o que foi considerado erro gravíssimo.

Sendo assim, Mike e sua dupla, Gabriel, perderam a imunidade e os irmãos Hypolito não estão mais emparedados. Além disso, Mike perdeu 500 estalecas.

Confira o anúncio feito pelo apresentador do BBB aos brothers:

O Big Fone tocará novamente, ao vivo, na abertura do programa deste domingo, segundo Tadeu em vídeo publicado nas redes da TV Globo. A mensagem será a mesma: quem atender recebe imunidade para a dupla e deve indicar outra dupla de brothers para o paredão imediatamente.