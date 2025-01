Robbie Williams iguala os Beatles em álbuns Nº 1 no Reino Unido

Robbie Williams, ícone da música pop britânica, atingiu um marco importante nas paradas do Reino Unido.

A trilha sonora de seu filme biográfico, Better Man, garantiu ao artista seu 15º álbum número 1, colocando-o ao lado dos Beatles e à frente de nomes como The Rolling Stones, que acumulam 14 álbuns no topo das paradas.

O feito consolida Williams como uma das figuras mais marcantes da música britânica e mundial.

A compilação Better Man apresenta novas versões de alguns dos maiores sucessos de Robbie Williams, como “Rock DJ,” “Let Me Entertain You,” “Feel” e “She’s the One.”

Este é o quarto álbum compilado do cantor a alcançar o topo das paradas britânicas, seguindo os sucessos anteriores: Greatest Hits (2004), In and Out of Consciousness (2010) e XXV (2022).

O filme biográfico, que leva o mesmo nome do álbum, mergulha na trajetória pessoal e profissional de Williams, desde sua infância até a fase como membro da boyband Take That e a construção de uma bem-sucedida carreira solo.

No longa, o cantor é representado por um macaco gerado por CGI, enquanto Jonno Davies fornece a voz e os movimentos capturados.

Apesar do apelo nostálgico para os fãs britânicos, Better Man recebeu críticas mistas e enfrentou dificuldades nas bilheterias internacionais, arrecadando apenas US$ 15,6 milhões globalmente, muito abaixo de seu orçamento estimado de US$ 110 milhões.

Mesmo com os desafios enfrentados pelo filme, a trilha sonora reafirma a popularidade de Williams e solidifica sua posição como uma lenda viva da música britânica. Ainda este ano, o cantor deve realizar uma série de apresentações em estádios pelo Reino Unido e Europa, trazendo aos palcos os hits que marcaram sua carreira.

Robbie Williams: Um marco na história da música britânica

A conquista de Robbie Williams o coloca lado a lado com os Beatles, um dos maiores nomes da história da música. A banda inglesa acumula 15 álbuns número 1, incluindo sua coletânea 1, lançada em 2000, que reuniu seus maiores singles de sucesso.

Curiosamente, todos os álbuns de estúdio dos Beatles, com exceção de Magical Mystery Tour (1967), chegaram ao topo das paradas, além de diversas coletâneas e discos ao vivo após a separação do grupo em 1970.

Williams, por sua vez, ultrapassou The Rolling Stones, que possuem 14 álbuns no topo das paradas britânicas. Sua trajetória de sucesso reflete uma combinação de carisma, talento e a habilidade de se conectar com seu público ao longo de décadas.

Enquanto isso, outros artistas também se destacaram nas paradas desta semana. Gracie Abrams retornou ao top 10 com The Secret of Us, que alcançou a 3ª posição. Sabrina Carpenter, SZA e The Weeknd completaram o top 5.

O álbum póstumo de Mac Miller, Balloonerism, garantiu ao rapper seu segundo top 40 no Reino Unido, estreando na 16ª posição.

A conquista de Robbie Williams reafirma sua relevância no cenário musical e o inscreve definitivamente na história da música britânica, ao lado de lendas como os Beatles.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis