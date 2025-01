BBB 25: segundo paredão do reality é formado e três duplas estão na berlinda

O segundo Paredão do BBB 25 é triplo e foi formado neste domingo (26/1). Após Camilla e Thamiris ganharem imunidade ao atender o Big Fone, a dupla de irmãs indicou Edilberto e Raissa para integrar o Paredão.

Os líderes Diogo e Vilma escolheram emparedar a dupla Vitória Strada e Mateus Pires, a única dupla na Mira do Líder que não recebeu imunidade. Os anjos Daniele e Diego imunizaram Aline e Vinícius, que também estavam na Mira. Na votação da Casa, os brothers decidiram no Confessionário levar Diego e Daniele Hypolito ao Paredão, decisão tomada pelos líderes após empate com Eva e Renata.

No Contragolpe, os emparedados pelo Big Fone escolheram Guilherme e Delma para acompanhá-los na possível eliminação. Com exceção da dupla indicada pelos líderes, as outras três duplas participam da Prova Bate e Volta, na qual uma se salva da dinâmica. Guilherme e Delma venceram a prova e escaparam do Paredão. A eliminação está marcada para terça (28/1).