Tudo sobre ‘Zen’, o single surpresa de Jennie

Em um movimento inesperado, Jennie, do BLACKPINK, lançou nesta sábado (25) um single surpresa, intitulado “ZEN”, que imediatamente conquistou a atenção dos fãs ao acumular mais de 3 milhões de visualizações em poucas horas. A canção, que foi acompanhada por um videoclipe visualmente impactante, revela um lado inovador da artista, que explora novas sonoridades e estéticas em sua carreira solo.

A faixa faz parte do aguardado primeiro álbum solo de Jennie, “Ruby”, que será lançado no próximo dia 7 de março. A artista anunciou detalhes sobre o disco recentemente, revelando que o álbum contará com 15 faixas inéditas, incluindo o já conhecido single “Mantra”, lançado em outubro de 2024. Este será o debut solo de Jennie, e a expectativa é grande para o que ela trará neste novo capítulo de sua carreira.

O álbum “Ruby” será uma colaboração de peso, com a presença de artistas renomados como Doechii, Dua Lipa e Kali Uchis, o que eleva ainda mais as expectativas para esse projeto que promete dominar as paradas internacionais.

Com “ZEN”, Jennie mostra uma nova faceta de sua versatilidade, e o videoclipe que acompanha a faixa já se tornou um sucesso instantâneo. A cantora tem encantado seus fãs com sua evolução como artista, e “Ruby” promete consolidar seu lugar no cenário musical global.

A data de estreia do álbum solo de Jennie

A cantora sul-coreana Jennie, integrante do grupo Blackpink, revelou nesta quarta-feira (22) a data de lançamento de seu aguardado álbum solo de estreia, intitulado “Ruby”. O projeto chega às plataformas digitais no dia 7 de março e contará com 15 faixas, incluindo colaborações de peso com nomes como Childish Gambino, Doechii, Dua Lipa e Kali Uchis.

O primeiro single do álbum, “Mantra”, já foi lançado e está conquistando os fãs ao prometer uma experiência sonora diversificada. Segundo Jennie, o disco explorará vários gêneros musicais e será disponibilizado em versões físicas repletas de extras, como fotolivros e uma edição especial exclusiva para a loja norte-americana Target. Além disso, a cantora oferecerá a versão “Jennie Only Audio”, em que interpreta sozinha todos os vocais, sem participações especiais.

Preparação para o Coachella 2025

O lançamento de “Ruby” acontece pouco antes da estreia solo de Jennie no palco do Coachella, que será realizado nos dois últimos fins de semana de abril. O line-up do festival também inclui artistas como Lady Gaga, Charli XCX e Lisa, colega de Jennie no Blackpink, o que promete um encontro especial para os fãs de K-pop.

Pré-venda e expectativas

Desde o anúncio, “Ruby” já está disponível para pré-venda nas principais plataformas de streaming e lojas digitais, e a expectativa em torno do álbum só aumenta. Este projeto solo marca um momento importante na carreira de Jennie, que, aos 29 anos, expande sua influência global e mostra sua versatilidade como artista.