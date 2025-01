Ye declara ser bilionário novamente e comemora com citação de “Graduation”

Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, fez uma declaração audaciosa ao afirmar que está de volta ao seleto clube dos bilionários.

Em uma publicação recente no Instagram, o rapper e empresário revelou que, segundo a empresa de avaliação de negócios Eton Venture Services, seu patrimônio líquido é estimado em US$ 2,77 bilhões. Entretanto, as estimativas da Forbes continuam mais modestas, colocando Ye fora desse patamar financeiro.

Na última quinta-feira (23), Ye utilizou seu Instagram para compartilhar a avaliação feita pela Eton Venture Services. Segundo a empresa, o patrimônio líquido do artista é composto por seu vasto portfólio musical e a propriedade exclusiva da marca Yeezy, famosa por suas colaborações com a Adidas e outros gigantes do mercado.

“Em 2025, o patrimônio líquido de Ye é de US$ 2,77 bilhões, conforme confirmado pela Eton Venture Services“, dizia a publicação.

Animado, o artista citou a introdução de seu hit “Can’t Tell Me Nothing”, do álbum Graduation (2007), ao legendar: “LAA LA LA LA.” A reação nas redes sociais foi imediata, com fãs e figuras da indústria musical, incluindo o rapper E-40, parabenizando Ye pelo suposto retorno ao clube dos bilionários.

No entanto, a alegação gerou dúvidas. A Billboard relatou que tentou confirmar a avaliação diretamente com a Eton Venture Services, mas ainda não obteve resposta. Apesar do entusiasmo de Ye e de seus seguidores, a controvérsia sobre sua situação financeira persiste.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ye (@ye)

Ye: Estimativas divergentes e o impacto das parcerias encerradas

De acordo com a Forbes, Ye não figura mais entre os bilionários. Após uma série de declarações polêmicas em 2022, que culminaram no rompimento de parcerias com marcas como Adidas, Balenciaga e Gap, o patrimônio líquido do rapper foi reduzido para US$ 400 milhões.

Na época, essas empresas representavam uma parcela significativa de seus ganhos, especialmente os frutos de sua marca Yeezy, desenvolvida em colaboração com a Adidas.

Mesmo antes dessas controvérsias, Ye contestava as avaliações da Forbes. Em 2022, quando a publicação estimou seu patrimônio em cerca de US$ 1,5 bilhão, ele insistia que sua fortuna era de aproximadamente US$ 7 bilhões.

Agora, com a nova estimativa da Eton Venture Services, Ye sugere que seu retorno ao topo é um fato consumado, apesar da falta de confirmação por fontes independentes.

Caso a avaliação mais recente seja verídica, Ye ultrapassaria Jay-Z como o rapper mais rico vivo. Contudo, sem dados oficiais que validem sua reivindicação, a declaração deve ser encarada com cautela.

A trajetória de Ye no mundo dos negócios e da música continua a ser marcada por altos e baixos, mas uma coisa é certa: ele não perde a capacidade de gerar manchetes e manter o público falando sobre ele.

Resta saber se a Eton Venture Services ou outras fontes independentes confirmarão as declarações do artista, consolidando ou desmentindo sua posição entre os bilionários.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis