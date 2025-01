Lady Gaga e ROSÉ no novo clipe de Bruno Mars

O universo musical está em alvoroço com o lançamento de “Fat Juicy & Wet”, uma colaboração eletrizante entre os astros Bruno Mars e Sexyy Red.

O single chega acompanhado de um videoclipe visualmente sofisticado e criativo, que promete marcar a temporada com sua mistura única de estilos e participações especiais de peso.

Lady Gaga e ROSÉ, do BLACKPINK, adicionam ainda mais glamour e energia ao projeto, tornando-o um dos maiores lançamentos do ano.

O videoclipe de “Fat Juicy & Wet” foi dirigido por Bruno Mars e Daniel Ramos, trazendo uma estética visual de alto nível que complementa a energia da música. As participações de Lady Gaga e ROSÉ são um dos pontos altos do vídeo, com ambas as artistas entregando performances marcantes e looks de tirar o fôlego.

As cenas no clipe já estão gerando discussões nas redes sociais, com muitos fãs comentando a química e a presença de palco dessas duas divas, que se destacam ao lado de Mars e Sexyy Red.

Lady Gaga, conhecida por sua inovação e estilo irreverente, e ROSÉ, com sua aura única, somam à canção uma pitada extra de glamour e autenticidade. Com momentos altamente estilizados, o clipe foi projetado para viralizar, especialmente com as imagens de Gaga e ROSÉ, cujas performances têm sido amplamente comentadas.

“Fat Juicy & Wet” é uma verdadeira fusão entre os universos do rap e do pop, com a colaboração de Sexyy Red e Bruno Mars criando uma sonoridade dançante e envolvente.

A rapper Sexyy Red, que é uma revelação do hip-hop, traz seu estilo único à faixa, enquanto Mars acrescenta o carisma e o talento que o consolidaram como um dos maiores nomes da música pop contemporânea. O resultado é uma faixa cheia de energia, capaz de agradar fãs de diferentes estilos musicais.

A química entre os dois artistas é evidente, e a música promete ser um sucesso nas paradas de sucesso, criando uma mistura irresistível para aqueles que buscam uma nova onda de inovação musical.

Lady Gaga e Bruno Mars e Sexyy Red: Uma parceria de sucesso

Bruno Mars continua a fazer história no mundo da música, com sua carreira marcada por sucessos impressionantes. Antes de “Fat Juicy & Wet”, ele emplacou hits como “Die With A Smile”, que contou com a participação de Lady Gaga, e “APT.”, com ROSÉ.

Ambos os singles conquistaram o topo das paradas e foram responsáveis por consolidar Mars como um dos artistas mais respeitados do cenário global.

Recentemente, Bruno Mars quebrou recordes no Spotify, tornando-se o primeiro artista a alcançar 140 milhões de ouvintes mensais na plataforma, solidificando ainda mais sua posição de destaque. Além disso, o sucesso da colaboração com Lady Gaga também lhe garantiu várias indicações ao Grammy 2024, incluindo “Música do Ano” e “Melhor Performance Pop Duo/Grupo”.

Por sua vez, Sexyy Red, que se tornou um fenômeno no hip-hop desde sua reinvenção de “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton, segue colhendo frutos de sua ascensão meteórica. Com mais de 2 bilhões de streams no Spotify, ela tem se destacado como uma das artistas mais influentes do hip-hop, empatando com Drake como o único artista com quatro músicas número um na Apple Music em 2024.

Além disso, ela continua brilhando com parcerias de sucesso, como “WHATCHU KNO ABOUT ME” com GloRilla e “Sticky”, com Tyler, The Creator, Lil Wayne e GloRilla. Seu reconhecimento no cenário musical também se reflete em prêmios, como o de “Melhor Artista Revelação de Hip Hop” no BET Hip Hop Awards.

Com essas credenciais, a colaboração de Mars e Sexyy Red promete ser um dos maiores sucessos do ano, com o vídeo de “Fat Juicy & Wet” já se tornando um dos lançamentos mais comentados nas redes sociais.

