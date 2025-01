Selena Gomez se emociona e lamenta deportação de mexicanos nos EUA

Selena Gomez não conseguiu segurar as lágrimas ao se pronunciar sobre a deportação de mexicanos dos Estados Unidos, um tema que a tocou profundamente. A artista, que tem raízes mexicanas por parte de seus avós, usou suas redes sociais para compartilhar sua dor e frustração com a situação, deixando seus seguidores comovidos.

Nos últimos dias de janeiro, os Estados Unidos realizaram uma série de deportações, enviando mais de 4 mil pessoas de volta para o México, sendo a maioria de mexicanos, mas também com pessoas de outras nacionalidades.

O evento gerou uma onda de indignação, e Selena, ao ver as notícias, não conseguiu conter a emoção. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela aparece chorando e se desculpando por não poder fazer mais pelo seu povo.

“Eu só queria dizer: me desculpem. O meu povo está sendo atacado, as crianças… Eu não entendo. Me desculpem, eu queria poder fazer algo, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo, eu juro”, disse Selena aos prantos.

A declaração tocou muitos de seus fãs, mas também gerou críticas, o que a levou a apagar o vídeo logo depois.

Selena Gomez postou um story em seu Instagram falando sobre as deportações em massa de mexicanos dos Estados Unidos, medida do governo Trump: “Eu só queria dizer que sinto muito, pessoas sendo atacadas… Tem crianças, eu não entendo. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa…” pic.twitter.com/w0dgeCstmW — Selena Gomez Brasil (@selenagomezbr) January 27, 2025

A resposta de Selena Gomez e suas raízes mexicanas

Após o ocorrido, Selena publicou um novo story, dizendo: “Aparentemente não é legal demonstrar empatia pelas pessoas“.

A artista sempre se mostrou solidária com a questão dos imigrantes, especialmente por conta de sua própria história familiar. Em entrevistas anteriores, ela compartilhou detalhes sobre como seus avós imigraram para os Estados Unidos nos anos 1970, o que a conecta profundamente com as questões de imigração.

Em uma entrevista à Time, em 2019, Selena revelou como sua tia e avó atravessaram a fronteira ilegalmente para chegar aos Estados Unidos.

Ela também falou sobre as dificuldades enfrentadas por sua família para obter a cidadania americana e a tristeza que sente ao ver a crescente hostilidade contra os imigrantes.

Selena continua sendo uma voz ativa e empática em questões sociais e, mesmo diante das críticas, sua postura humana e cheia de sentimentos em relação à situação de seus compatriotas mexeu com seus fãs.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis