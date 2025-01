Lady Gaga revela novo álbum ‘Mayhem’: Prepare-se para o caos musical

Lady Gaga acaba de deixar seus Little Monsters em polvorosa com um anúncio bombástico: seu aguardado sétimo álbum de estúdio, intitulado Mayhem, está a caminho.

A superestrela pop revelou a novidade de uma maneira bem característica, com outdoors espalhados pela cidade de Nova York, exibindo sua imagem em preto e branco e a data de lançamento em letras vermelhas vibrantes, que já deixaram os fãs em suspense. Mas, como é de se esperar da diva do pop, a surpresa não parou por aí.

No Instagram, Gaga não perdeu tempo e compartilhou um vídeo impactante para complementar o anúncio. Em um clipe cinematográfico, imagens inquietantes e mensagens digitais piscando ao som de uma trilha sonora intensa e sombria, ela escreveu em uma legenda: “MAYHEM chegando em 7 de março”.

Com o título do álbum já sendo um prenúncio de sua intensidade, Lady Gaga fez questão de deixar claro que seus fãs podem esperar algo bem diferente do que foi visto em seus últimos trabalhos.

O que chama atenção é a filosofia por trás desse álbum. Segundo Gaga, o projeto nasceu de um momento de reflexão sobre seu próprio medo de retornar ao estilo pop que tanto amou no começo de sua carreira.

Ela descreve o processo de criação como algo semelhante a “remontar um espelho quebrado”, deixando claro que, mesmo com as imperfeições, algo belo e único pode surgir. O álbum, com 14 faixas, promete ser uma jornada emocional e musicalmente eclética, desafiando os limites da música pop.

Lady Gaga: O que esperar de ‘Mayhem’

Os fãs já puderam sentir um gostinho do que está por vir com os lançamentos dos singles “Disease” e “Die With a Smile”.

O primeiro alcançou o número 27 na Billboard Hot 100, e o segundo, com a colaboração de Bruno Mars, ficou nada menos que oito semanas no topo da Billboard Global 200. Esses lançamentos prepararam o terreno para o grande lançamento de Mayhem, criando um buzz que só fez aumentar a expectativa para o álbum completo.

O primeiro single oficial do álbum será lançado no dia 2 de fevereiro, durante o intervalo comercial da transmissão do Grammy de 2025, o que promete ser uma grande surpresa para os fãs e para os espectadores do evento. Mais uma vez, Lady Gaga surpreende com a escolha do momento perfeito para fazer seu anúncio e fazer todo o mundo falar sobre ela.

Além da música, Lady Gaga também compartilhou um pouco de seu processo criativo durante uma entrevista à Vogue no ano passado. Ela revelou que seu noivo, Michael Polansky, foi uma grande influência em seu retorno ao pop. Ele sugeriu que ela criasse um álbum pop, algo que Gaga abraçou com entusiasmo, deixando claro que “fazer música pop é o que realmente a faz feliz”.

Em entrevista recente, Gaga detalhou o som do novo álbum, afirmando que Mayhem “saltar ao redor de gêneros de maneira quase corrupta”, mas, no final, tudo se resolve com uma mensagem de amor.

Com o lançamento de Mayhem em 7 de março, Lady Gaga promete um retorno triunfante ao cenário musical, equilibrando caos e beleza de forma única. Após quase cinco anos desde o lançamento de Chromatica, a cantora parece estar mais pronta do que nunca para conquistar o mundo mais uma vez, com um álbum que reflete sua jornada emocional e artística.

Quem está pronto para mergulhar no Mayhem de Lady Gaga? O caos está prestes a começar, e com ele, uma nova era da pop star!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis