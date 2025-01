Snoop Dogg responde às críticas após baile de posse de Donald Trump

Snoop Dogg, um dos ícones mais reconhecidos do rap, tem sido alvo de muitas críticas nas últimas semanas após sua performance no Crypto Ball, realizado durante a posse de Donald Trump.

A apresentação gerou uma reação negativa, com muitos fãs acusando o rapper de se vender ao político, especialmente considerando suas críticas anteriores ao ex-presidente. Diante da onda de ataques, Snoop não ficou em silêncio e, durante uma transmissão ao vivo no Instagram no domingo (26 de janeiro), respondeu de maneira contundente.

Na transmissão, Snoop, que estava relaxando no banco do carona de um carro enquanto acendia um cigarro, falou diretamente para seus seguidores. “É domingo, tenho o evangelho no meu coração. Por todo o ódio, vou responder com amor, eu amo demais”, disse o rapper.

#SnoopDogg responds to people who called him out for performing at President Donald Trump’s inauguration! pic.twitter.com/tT8GiFX6sd — HOT 97 (@HOT97) January 26, 2025

Ele foi claro ao afirmar que está em paz com suas decisões e que não se deixa abalar por críticas destrutivas. “Acerte sua vida, pare de se preocupar com a minha. Eu estou bem. Estou bem. Ainda sou um homem negro. Ainda sou 100% negro”, declarou, em uma tentativa de reafirmar sua identidade e seu compromisso com sua comunidade, independentemente das opiniões externas.

As críticas a Snoop surgiram após sua presença no evento organizado por Trump, onde outros artistas como Rick Ross e Soulja Boy também se apresentaram. Muitos dos comentários nas redes sociais acusaram o rapper de ser “vendido”, alegando que ele havia se aliado a um político que, em muitos momentos de sua carreira, Snoop criticou duramente.

No entanto, o rapper parece não se deixar influenciar por essas críticas, defendendo sua postura com um discurso de autossuficiência e resistência. Em uma entrevista recente no podcast R&B Money, Snoop explicou como lida com a negatividade em sua vida.

“Você vai lidar com o ódio quando chegar ao topo, não importa quem você seja. Como você lida com esse ódio? Você responde com ódio ou responde com amor e sucesso?”, questionou. Para ele, a resposta é simples: “Eu, pessoalmente, respondo com sucesso e amor.

Essa é a minha resposta para qualquer ódio e negatividade que surja no meu caminho, porque é a força mais forte que pode vencê-lo”.

Snoop Dogg: Defesas e mudança de ppinião sobre Trump

Além das críticas de seus seguidores, Snoop recebeu apoio de alguns colegas, incluindo o ator Marlon Wayans, que saiu em defesa do rapper. Durante uma entrevista ao programa “The Wiz”, Wayans afirmou que conhece Snoop há anos e acredita que ele sempre foi uma pessoa “de verdade”, repudiando as críticas públicas direcionadas a ele.

Snoop, que já havia sido um crítico ferrenho de Donald Trump no passado, parece ter mudado sua postura em relação ao ex-presidente, especialmente após Trump ter concedido o perdão presidencial a Michael “Harry O” Harris, cofundador do corredor da morte, que estava preso por tentativa de homicídio e tráfico de cocaína.

Esse ato de clemência fez com que Snoop revisse suas opiniões sobre Trump, e o rapper recentemente afirmou que não tem “nada além de amor e respeito” pelo ex-presidente, destacando os feitos positivos de sua administração.

Essa mudança de opinião gerou ainda mais especulação entre os fãs, que continuam divididos sobre a verdadeira posição de Snoop em relação a Trump e suas motivações por trás de sua participação no evento da posse.

No entanto, o rapper insiste que, para ele, o mais importante é agir com integridade, manter sua autenticidade e responder ao ódio com a força do amor e do sucesso.

Snoop Dogg, com sua longa e ilustre carreira, segue sendo um exemplo de como a fama e as decisões políticas podem gerar divisões entre os fãs, mas também de como a paz interior e o sucesso pessoal são, para ele, as respostas mais poderosas a qualquer crítica.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis