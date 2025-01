Claudia Leitte: Tarot aponta desafios para cantora após controvérsia religiosa

No último dia 27 de janeiro, Salvador sediou uma audiência pública convocada pelo Ministério Público da Bahia para discutir as possíveis implicações jurídicas de Claudia Leitte por supostos danos à honra das religiões de matriz africana.

A polêmica teve início em dezembro de 2024, quando, durante uma apresentação ao vivo, a cantora alterou a letra de sua música Caranguejo, substituindo a saudação a Iemanjá, divindade da cultura afro-brasileira, por uma referência a Jesus, figura central do cristianismo, ao cantar Eu canto meu rei Yeshua.

Essa mudança gerou um amplo debate sobre intolerância religiosa, e levou a reações de autoridades locais e de líderes de comunidades afro-brasileiras.

A substituição na letra foi interpretada como um desrespeito às crenças de matrizes africanas, algo que motivou o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, a criticar a postura de Claudia Leitte.

A partir daí, o Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar a conduta da cantora, com base em uma denúncia apresentada pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), buscando apurar possíveis danos morais causados pela alteração da letra da canção. O MP propôs uma reflexão sobre o papel do poder público no combate ao racismo e à intolerância religiosa.

Reação da Claudia Leitte

Em resposta à situação, Claudia Leitte se manifestou publicamente em uma coletiva de imprensa no final de 2024, antes de sua apresentação no Festival Virada Salvador. A cantora demonstrou seriedade ao abordar o caso, afirmando que o racismo deve ser tratado com responsabilidade e respeito. “Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet”, disse ela, ressaltando a importância de um debate mais profundo e sério sobre o tema.

Entretanto, uma análise feita pela Imperatriz do Tarot, conhecida por suas previsões espirituais, sugeriu que a cantora poderá enfrentar consequências difíceis devido a essa situação. De acordo com a taróloga, as cartas indicam um período de desafios para Claudia Leitte.

“Ela mexeu com um assunto muito delicado e se esqueceu de sua ancestralidade. As cartas mostram uma onda de acontecimentos desfavoráveis que surgirão como uma forma de lição”, afirmou a taróloga. A profissional também previu a perda de contratos e o afastamento de pessoas próximas à cantora, que se mostrariam totalmente contrárias à sua conduta.

Esse tipo de análise espiritual levanta questões sobre como o comportamento de figuras públicas pode impactar suas carreiras e relações pessoais, principalmente quando tocam em temas tão sensíveis, como a religião.

Enquanto Claudia Leitte tenta se posicionar com respeito e cautela diante da polêmica, o futuro de sua imagem pública parece estar em jogo, com um clima de incertezas sobre as possíveis repercussões da situação em sua trajetória artística.

A polêmica envolvendo Claudia Leitte traz à tona o desafio de como os artistas lidam com a diversidade cultural e religiosa em um país com tantas tradições distintas. O desfecho desse caso ainda está por vir, mas certamente gerará discussões importantes sobre liberdade religiosa e respeito às diferentes crenças.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis