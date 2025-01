Katy Perry anuncia novas datas da turnê “Lifetimes”

Katy Perry anunciou novas datas da sua turnê global, a Lifetimes World Tour, que passará por várias cidades nos Estados Unidos e no Canadá, com destaque para shows no Brasil em setembro de 2025. A turnê, que começa em maio, tem gerado grande expectativa, especialmente após o sucesso da venda de ingressos e o impacto de sua nova era musical.

A Lifetimes World Tour tem início no dia 7 de maio de 2025, com um show em Houston, Texas. A cantora irá passar por diversas cidades norte-americanas e canadenses ao longo da primavera e verão.

A turnê inclui apresentações em lugares icônicos como o Madison Square Garden, em Nova York, e o Chase Center, em São Francisco. Katy Perry também levará sua nova música para Seattle, Phoenix e Miami, antes de encerrar esta parte da turnê em 23 de agosto em Miami, Flórida.

Os ingressos para as apresentações nos EUA e Canadá estarão disponíveis a partir de 28 de janeiro, com pré-venda para clientes da Citi e Verizon, e vendas gerais a partir de 31 de janeiro. A agenda completa inclui shows em cidades como Chicago, Dallas, Las Vegas, Anaheim e Toronto. Confira as principais datas:

7 de maio: Houston, TX @ Toyota Center

9 de maio: Oklahoma City, OK @ Paycom Center

12 de maio: Chicago, IL @ United Center

15 de maio: Denver, CO @ Ball Arena

17 de maio: Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

21 de julho: Dallas, TX @ American Airlines Center

23 de agosto: Miami, FL @ Kaseya Center

Com mais de 60 mil ingressos vendidos para seus shows em Paris, a turnê tem sido um sucesso global, e Katy Perry promete encantar os fãs com seu carisma e novas músicas, além de resgatar grandes sucessos de sua carreira. Ela também se prepara para realizar uma série de shows na América Latina, incluindo no Brasil, em setembro de 2025, durante sua participação no festival The Town, que acontece em São Paulo.

Katy Perry: A promessa de um grande show no Brasil

Além das apresentações em diversas partes do mundo, Katy Perry foi confirmada como uma das principais atrações do The Town, em São Paulo, previsto para setembro de 2025.

Este será o segundo grande festival que a cantora participará no Brasil, após sua performance histórica no Rock in Rio de 2024, no Dia Delas, quando foi uma das headliners do evento, ao lado de outras artistas renomadas como Ivete Sangalo e IZA.

A participação de Katy Perry no The Town promete ser um dos destaques da edição, especialmente após a resposta positiva do público brasileiro durante o Rock in Rio. A cantora é uma das artistas mais esperadas do evento, que acontece no Autódromo de Interlagos, e os ingressos para sua performance já estão entre os mais aguardados.

Com uma agenda internacional cheia e novas produções musicais sendo lançadas, Katy Perry segue consolidando seu nome como uma das artistas mais influentes da música pop mundial.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assi