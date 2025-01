A versão à capella de ‘From Zero’ do Linkin Park

Os fãs do Linkin Park têm motivos de sobra para comemorar! Nesta sexta-feira (24), a banda lançou uma versão à capella de seu mais recente trabalho, From Zero, marcando mais um passo significativo na nova fase do grupo. O álbum, que já está disponível nas principais plataformas digitais, destaca as performances vocais impressionantes de Emily Armstrong, a mais nova integrante do grupo, e de Mike Shinoda, além de trazer uma abordagem intimista e emocional para as músicas.

O lançamento à capella é uma celebração do retorno da banda após um hiato de sete anos e do início de uma nova era com Emily Armstrong no vocal e Colin Brittain na bateria. Essa não é a primeira vez que o Linkin Park aposta nesse formato: trabalhos como Living Things (2012) e The Hunting Party (2014) também receberam versões semelhantes, reforçando a versatilidade e inovação do grupo.

Turnê mundial e shows no Brasil

Além do lançamento, o Linkin Park deu mais um presente aos fãs ao confirmar que seguirá com a From Zero World Tour em 2025. A turnê terá início no dia 31 de janeiro, na Cidade do México, e contará com shows ao redor do mundo antes de encerrar no Brasil, previsto para novembro deste ano.

As cidades brasileiras confirmadas na agenda incluem Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, sendo esta última cotada como o encerramento oficial da turnê. Informações sobre locais e venda de ingressos ainda não foram divulgadas, mas a expectativa dos fãs é alta para a chegada da banda ao país.

Com uma trajetória marcada por inovação e resiliência, o Linkin Park continua a escrever sua história na música, conectando gerações e mostrando que a arte pode se reinventar, mesmo após momentos de pausa.

Descubra o que motivou o Linkin Park a se reunir

Após anos de incerteza e luto, o Linkin Park está de volta aos palcos, e o principal motivo para a reunião da banda foi recentemente compartilhado por Mike Shinoda. Em entrevista à Complex, o cofundador e vocalista refletiu sobre a dor e os desafios enfrentados após a trágica perda de Chester Bennington em 2017, o que inicialmente fez com que os membros do Linkin Park acreditassem que o fim da banda fosse inevitável.

“Passamos por uma grande perda e a oportunidade de continuar fazendo o que amávamos foi tirada. Para nós, parecia que ‘acabou’. Não havia nada que pudéssemos fazer para esconder isso”, disse Shinoda, ressaltando o impacto emocional do falecimento de Chester. No entanto, ao longo dos anos, o músico encontrou um motivo importante para retomar as atividades do grupo: provar aos seus filhos e aos fãs que é possível superar a dor do “fundo do poço” e voltar ainda mais forte.

Shinoda, que já havia lançado seu álbum solo Post-Traumatic em 2018, viu sua dor aliviada em parte pela música, mas confessou que ainda sentia que algo faltava. A reunião com os ex-colegas de banda e com novos membros, como Emily Armstrong e Colin Brittain, foi o catalisador para o retorno. Ao se reconectar com Joe Hahn e Dave Farrell, o Linkin Park sentiu que a química da nova formação se aproximava da energia original da banda.

No entanto, o retorno não foi fácil. A banda teve que lidar com várias questões delicadas, como a ausência de Chester e Rob Bourdon, e a maneira de integrar a nova formação de maneira respeitosa. “Foi uma decisão difícil. A química com os novos membros precisava se alinhar com o ‘DNA’ do Linkin Park, e nós tínhamos que fazer isso da maneira certa“, explicou Shinoda.

O retorno histórico do Linkin Park aos palcos foi amplamente celebrado pelos fãs, apesar de algumas opiniões divergentes. A banda já fez dois shows no Brasil em novembro e anunciou que voltará em 2025 para uma turnê no país, com apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre.