Tudo o que se sabe sobre ‘Mayhem’, o novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga confirmou nesta segunda-feira (27) o lançamento de seu aguardado sétimo álbum de estúdio, intitulado Mayhem. O disco chega às lojas físicas e às plataformas digitais no dia 7 de março, marcando o início de uma nova fase na carreira da artista.

O anúncio oficial aconteceu ao término de uma contagem regressiva disponibilizada no site oficial da cantora na última semana. Durante os sete dias de espera, Lady Gaga utilizou suas redes sociais para homenagear seus trabalhos anteriores, incluindo a trilha sonora de Coringa: Delírio a Dois, filme no qual interpretou a icônica personagem Arlequina.

Os fãs já haviam especulado o título e a data de lançamento de Mayhem após a aparição de outdoors eletrônicos com a arte do álbum em várias cidades dos Estados Unidos. A confirmação veio às 13h (horário de Brasília), quando a contagem regressiva chegou ao fim, provocando uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Dark-pop e parcerias de peso

Mayhem promete trazer uma sonoridade sombria e eletrizante, já evidente nos dois singles lançados previamente. “Disease” foi o primeiro gostinho do dark-pop que dominará o disco, enquanto “Die With A Smile”, parceria com Bruno Mars, consolidou o potencial do álbum. O dueto já se tornou um sucesso global e está concorrendo nas categorias de Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo no Grammy Awards 2025, que ocorre neste domingo (2).

Lady Gaga: O que esperar de ‘Mayhem’

O primeiro alcançou o número 27 na Billboard Hot 100, e o segundo, com a colaboração de Bruno Mars, ficou nada menos que oito semanas no topo da Billboard Global 200. Esses lançamentos prepararam o terreno para o grande lançamento de Mayhem, criando um buzz que só fez aumentar a expectativa para o álbum completo.

O primeiro single oficial do álbum será lançado no dia 2 de fevereiro, durante o intervalo comercial da transmissão do Grammy de 2025, o que promete ser uma grande surpresa para os fãs e para os espectadores do evento. Mais uma vez, Lady Gaga surpreende com a escolha do momento perfeito para fazer seu anúncio e fazer todo o mundo falar sobre ela.

Além da música, Lady Gaga também compartilhou um pouco de seu processo criativo durante uma entrevista à Vogue no ano passado. Ela revelou que seu noivo, Michael Polansky, foi uma grande influência em seu retorno ao pop. Ele sugeriu que ela criasse um álbum pop, algo que Gaga abraçou com entusiasmo, deixando claro que “fazer música pop é o que realmente a faz feliz”.

Em entrevista recente, Gaga detalhou o som do novo álbum, afirmando que Mayhem “saltar ao redor de gêneros de maneira quase corrupta”, mas, no final, tudo se resolve com uma mensagem de amor.