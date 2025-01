O retorno de Lucas Lucco ao palco após cuidar de saúde mental

Depois de um ano afastado para focar em sua saúde mental, Lucas Lucco, 33, emocionou os fãs ao anunciar seu retorno aos palcos. A novidade foi revelada no último domingo (26), durante uma participação especial no show de Gusttavo Lima, 35, em Balneário Camboriú.

Em seu perfil no Instagram, Lucas compartilhou um vídeo do momento ao lado do amigo e destacou a importância de Gusttavo em sua trajetória. “Eu conheço um Gusttavo que vai muito além do Embaixador que vemos e ouvimos. É o Gusttavo que me convidou para o primeiro show do seu novo projeto, para que eu pudesse anunciar que, depois de um longo e escuro período, estou voltando a fazer o que mais me faz sorrir na vida”, escreveu o cantor na legenda.

Lucas também aproveitou para agradecer ao público e expressar sua felicidade com o retorno. “Eu volto aos palcos para revolucionar… de novo. Com a bênção do meu amigo e ídolo. Obrigado, Gusttavo Lima”, completou.

Emoção no retorno

Nos stories de seu Instagram, Lucas abriu o coração sobre a experiência de voltar a se apresentar. “Foi como voltar a andar depois de usar gesso nas pernas por meses. Eu não sabia onde colocar as mãos, fiquei pensando no jeito que teria que entrar. Mas o público foi incrível, me recebeu muito bem, e eu fiquei emocionado.”

O cantor revelou ainda que planeja lançar músicas inéditas e preparar uma nova fase na carreira. “Em fevereiro, começo a lançar meu novo DVD Se Conselho Fosse Som. Espero que vocês gostem de mim cantando música romântica. Tudo indica que volto [aos palcos] em março, com dois shows diferentes. Um será voltado às músicas mais antigas.”

Uma nova fase

A pausa de Lucas Lucco foi marcada por momentos de introspecção e cuidado com a saúde mental, algo que ele sempre fez questão de abordar com seus fãs. Agora, o cantor retorna com energia renovada e promete entregar uma experiência ainda mais especial ao público.

O retorno de Lucas marca não apenas uma nova etapa em sua carreira, mas também serve de inspiração para quem enfrenta desafios semelhantes. Fãs aguardam ansiosos pelos próximos lançamentos e pelos shows que prometem emocionar e reconectar o cantor com o que ele mais ama: a música.