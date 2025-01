O que Ana Castela disse sobre mudança de estilo musical

Em entrevista ao Programa Silvio Santos, exibido neste domingo (26), Ana Castela, 21, fez uma revelação sobre a nova fase de sua carreira. Conhecida pelos sucessos no estilo agronejo, a cantora anunciou que está envolvida ativamente nas composições de suas músicas mais recentes, com a intenção de trazer um som diferente ao público.

“Estou participando das composições para garantir que não façam ‘cagadinhas’ nas músicas. Chega de bota e roça, não aguento mais! Sentamos essa semana para compor, e saíram umas músicas de chorar de se acabar, vocês não estão preparados”, afirmou a artista, deixando claro que a mudança será significativa.

A declaração vem após o enorme sucesso de hits como “Roça em Mim”, que incluem frases marcantes sobre o universo rural, como “Roça, roça em mim/Tiro o chapéu e a bota e te boto gostosin”. Com uma postura irreverente, Ana parece estar buscando uma sonoridade mais profunda e intensa, explorando outras vertentes da música, deixando para trás o estilo que a consagrou como a Boiadeira.

Reconhecimento e novos desafios

Em 2024, Ana Castela recebeu um Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o aclamado projeto Boiadeira Internacional (Ao Vivo). Esse reconhecimento, que aconteceu poucos dias antes de seu 21º aniversário, consolidou a cantora como uma das maiores promessas do cenário musical brasileiro. Além disso, ela foi homenageada como Melhor Cantora no prêmio Women’s Music Events, uma premiação que celebra as mulheres da música.

Sua ascensão não se limitou à música: em 2024, Ana também foi escolhida como Embaixadora da Festa do Peão de Barretos, lançou um documentário, fez uma participação especial em uma novela infantil e brilhou no especial de final de ano Amigas, da TV Globo, ao lado de grandes nomes do feminejo.

O que Ana Castela disse sobre transição para o pop

A cantora Ana Castela, conhecida como “A boiadeira”, prepara-se para uma nova fase em sua carreira. Em 2025, a artista de 21 anos, que conquistou o Brasil com seu estilo sertanejo, lançará um álbum dedicado ao pop. O projeto, que já está em produção, promete explorar novas sonoridades enquanto mantém sua essência artística.

“Estou bastante ansiosa, porque eu que estou planejando isso. Quero mostrar que eu consigo, tenho talento, seja no pop, no funk, ou no sertanejo”, declarou Ana durante uma entrevista ao podcast “PodPah”. Essa transição marca um desejo antigo da cantora de explorar outras vertentes musicais e sair de sua zona de conforto.

O álbum contará com participações especiais e parcerias estratégicas. Entre os nomes cogitados está o funkeiro MC PH, enquanto Anitta figura como a colaboração mais aguardada pelos fãs. Em entrevistas anteriores, Ana revelou estar em busca da “música certa” para dividir os vocais com a Poderosa.

Além do novo álbum, Ana tem ensaiado coreografias com um balé, mostrando dedicação em oferecer uma experiência completa ao público. Recentemente, ao compartilhar registros de seu trabalho em estúdio, ela confirmou o título de um dos singles: “Pra Sempre”.

Ana também mira a expansão de sua carreira para o mercado latino. Após experiências com o espanhol em colaborações anteriores, como a música “Vida Loka” e uma parceria com o cantor mexicano Gabito Ballesteros, a artista tem intensificado conexões internacionais. Seu nome ganhou força entre empresários da música latina, incluindo George Prajin, gestor do rapper Peso Pluma.

Apesar da nova direção, Ana mantém seu compromisso com o público infantil. Ela está prestes a lançar um projeto musical em formato de desenho animado, onde interpretará músicas para crianças. Mesmo com a investida no pop, Ana não deixará de lado suas raízes sertanejas.

Para o segundo semestre de 2025, ela planeja lançar um álbum de “modões”, com a mesma essência de seu projeto “Herança Boiadeira”. Além disso, a cantora será a embaixadora da Festa do Peão de Barretos, que celebrará 70 anos.