Shakira no Brasil: informações sobre os shows da cantora

A aguardada turnê mundial de Shakira, Las Mujeres La No Lloran World Tour, finalmente chegará ao Brasil em fevereiro. A cantora colombiana, que anunciou a turnê no Coachella de 2024, começará sua maratona de shows no Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, e seguirá para São Paulo, no dia 13 de fevereiro, com apresentação no Morumbi.

Ingressos e dicas para quem vai aos shows

A boa notícia é que ainda há ingressos disponíveis para as apresentações, com preços variando entre R$ 220,00 e R$ 980,00, dependendo do local e setor. Os ingressos podem ser adquiridos online no site da Ticketmaster ou diretamente nas bilheteiras oficiais. No Rio de Janeiro, a bilheteira oficial está localizada no Estádio Nilton Santos, enquanto em São Paulo a venda ocorre no Shopping Ibirapuera.

Para quem vai aos shows, a recomendação é utilizar o transporte público. Em São Paulo, a estação mais próxima do Morumbi é a São Paulo Morumbi, na Linha 4 Amarela, que leva de 10 a 15 minutos até o estádio. No Rio, a Estação Olímpica de Engenho de Dentro é a mais próxima do Engenhão, ficando a apenas dois minutos a pé do setor sul.

O que esperar do show de Shakira?

Os fãs podem esperar um espetáculo recheado com os maiores sucessos da carreira de Shakira, além de músicas de seu mais recente álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Um setlist vazado indicou que a apresentação contará com 26 músicas, incluindo medleys de seus maiores hits, como “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka”, além de faixas mais recentes.

Embora ainda não haja confirmação de transmissões ao vivo das apresentações, a expectativa é de que os shows ofereçam uma experiência única e inesquecível, com a presença de uma das maiores estrelas da música latina.

Próximos destinos da turnê

Após os shows no Brasil, Shakira seguirá para outros países da América Latina, como Peru, Colômbia, Argentina e México. Em maio, a turnê dará início à etapa norte-americana. Com uma agenda tão cheia, a cantora promete entregar um espetáculo grandioso, consolidando essa como a maior e mais importante turnê de sua carreira.