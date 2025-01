O comeback de Jisoo com mini-album ‘Amortage’

A cantora e atriz Jisoo, integrante do BLACKPINK, está pronta para seu aguardado retorno solo. Seu novo mini-álbum, intitulado “Amortage”, será lançado no dia 14 de fevereiro, marcando seu primeiro projeto individual em quase dois anos.

Os detalhes sobre as faixas do disco serão revelados em 4 de fevereiro, e, nos dias seguintes, Jisoo compartilhará imagens promocionais de seu comeback, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

O último trabalho solo da artista foi “ME”, lançado em março de 2023, que trouxe os sucessos “Flower” e “All Eyes on Me”. Agora, “Amortage” promete explorar uma nova faceta musical da cantora, consolidando ainda mais sua carreira solo.

Além da música, Jisoo também brilhará nas telas. Em fevereiro, ela estreia como protagonista no drama coreano “Newtopia”, que será disponibilizado pelo Prime Vídeo. O projeto reforça sua versatilidade, mostrando que seu talento vai além dos palcos.

Tudo o que se sabe sobre o novo álbum de Jisoo

A cantora Jisoo, integrante do BLACKPINK, revelou que está prestes a lançar seu novo álbum solo, dando continuidade à sua carreira como artista independente após o sucesso de seu primeiro projeto. A novidade foi confirmada pela própria artista durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, onde ela compartilhou detalhes sobre o processo de criação do novo trabalho.

“Todos os preparativos estão feitos, estamos na fase de organizar tudo juntos”, disse Jisoo, deixando claro que a expectativa para o lançamento está alta. Ela também afirmou que o disco será lançado em breve, surpreendendo os fãs ao adiantar que “será lançado mais rápido do que imaginávamos” e que o álbum contará com mais faixas do que seu anterior, mas sem exageros. “São todas faixas que eu gosto, então deem muito amor” completou a cantora.

Jisoo fez sua estreia como solista em março de 2023, com os singles “Flower” e “All Eyes On Me”. Desde então, os fãs têm aguardado ansiosamente por mais novidades de sua carreira solo. Até agora, ela é a única integrante do BLACKPINK a não ter lançado novos projetos em 2024, enquanto Rosé, Lisa e Jennie já presentearam os fãs com músicas inéditas.

Rosé acaba de lançar seu disco “rosie” e tem conquistado os charts internacionais, especialmente com o sucesso de “APT.”, parceria com Bruno Mars. Lisa, por sua vez, prepara o lançamento de seu álbum para 2025, mas já lançou diversos singles, incluindo “Rockstar”, “New Woman” e “Kiss Me”. Jennie também revelou o single “Mantra” e está se preparando para estrear um novo álbum nos próximos meses.

Agora, Jisoo promete surpreender seus fãs com um trabalho que, segundo ela, traz músicas que tocam seu coração, prometendo uma nova fase musical que os fãs mal podem esperar para descobrir.