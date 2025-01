Jennie planeja lançar um novo single; saiba tudo

Jennie está pronta para dar mais um passo em sua carreira solo. A integrante do BLACKPINK divulgou um teaser de seu próximo single, Love Hangover, uma colaboração com Dominic Fike que será lançada oficialmente na próxima sexta-feira (31).

A faixa faz parte de Ruby, seu aguardado álbum de estreia como solista, que chegará às plataformas de streaming no dia 7 de março. Além de Dominic Fike, o projeto contará com parcerias de peso, incluindo Doechii, Dua Lipa e Kali Uchis.

Antes mesmo do lançamento do álbum, Jennie já está garantindo sua presença nos maiores palcos do mundo. A artista foi confirmada como uma das atrações do Coachella 2025, marcando um momento histórico em sua carreira solo.

Com Love Hangover sucedendo o single ZEN, o público pode esperar uma nova fase da cantora, explorando sonoridades e colaborações inéditas. Faltando poucos dias para o lançamento, a expectativa dos fãs só aumenta, consolidando Jennie como um dos grandes nomes do pop global.

Tudo sobre ‘Zen’, o single surpresa de Jennie

Em um movimento inesperado, Jennie, do BLACKPINK, lançou nesta sábado (25) um single surpresa, intitulado “ZEN”, que imediatamente conquistou a atenção dos fãs ao acumular mais de 3 milhões de visualizações em poucas horas. A canção, que foi acompanhada por um videoclipe visualmente impactante, revela um lado inovador da artista, que explora novas sonoridades e estéticas em sua carreira solo.

A faixa faz parte do aguardado primeiro álbum solo de Jennie, “Ruby”, que será lançado no próximo dia 7 de março. A artista anunciou detalhes sobre o disco recentemente, revelando que o álbum contará com 15 faixas inéditas, incluindo o já conhecido single “Mantra”, lançado em outubro de 2024. Este será o debut solo de Jennie, e a expectativa é grande para o que ela trará neste novo capítulo de sua carreira.

O álbum “Ruby” será uma colaboração de peso, com a presença de artistas renomados como Doechii, Dua Lipa e Kali Uchis, o que eleva ainda mais as expectativas para esse projeto que promete dominar as paradas internacionais.

Com “ZEN”, Jennie mostra uma nova faceta de sua versatilidade, e o videoclipe que acompanha a faixa já se tornou um sucesso instantâneo. A cantora tem encantado seus fãs com sua evolução como artista, e “Ruby” promete consolidar seu lugar no cenário musical global.