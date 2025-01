Lady Gaga faz revelações sobre o filme “Coringa 2”

Lady Gaga é um daqueles ícones que não tem medo de desafiar as normas e cruzar fronteiras. Seja através da música ou da atuação, a artista sempre foi a personificação da reinvenção, do poder da expressão e da quebra de barreiras.

Em sua mais recente empreitada, a cantora e atriz mergulhou no papel de Harleen Quinzel em Coringa: Delírio a Dois (2024), trazendo à vida uma Arlequina ainda mais complexa e multifacetada. Mas, como Gaga revelou em uma entrevista com o AdoroCinema, o impacto desse personagem vai muito além das telas.

Em uma conversa franca e intensa, Lady Gaga abriu o coração sobre como sua imersão na personagem Arlequina afetou diretamente sua música.

“Interpretar a Arlequina impactou minha carreira musical. Cada personagem que crio afeta minha música porque é tudo uma coisa só. Eu definitivamente não sou alguém que acredita que as coisas que você cria precisam estar em compartimentos separados. Acho fascinante deixar esses mundos colidirem”, afirmou a cantora, ressaltando a conexão profunda que sente entre seus diferentes campos artísticos.

Para Gaga, a arte não é apenas uma expressão, mas uma linguagem única e integrada, onde música, atuação e performance se fundem de maneira orgânica.

Esse pensamento reflete perfeitamente o seu histórico como uma artista que transcende as expectativas, seja com seus álbuns ou com sua persona pública.

Lady Gaga tem se mostrado uma artista que não se encaixa em estereótipos e, ao longo dos anos, provou que a flexibilidade criativa e a constante reinvenção são sua verdadeira marca registrada. Ao interpretar Arlequina, Gaga não apenas homenageia a icônica personagem dos quadrinhos, mas também permite que suas próprias vivências, medos e reflexões sobre identidade se reflitam em cada cena.

Lady Gaga: “Não tenho certeza se sei quem sou”

Gaga também refletiu sobre a complexidade de ser uma mulher na arte. “As pessoas tentam o tempo todo definir quem você é. Eu não sei se sei quem sou, mas sei o que sou: a música, o cinema, o palco, a maquiagem, a moda; essas são as formas que encontro para me comunicar”, afirmou.

Em um mundo que constantemente tenta etiquetar e categorizar artistas, Lady Gaga se recusa a ser limitada, celebrando sua liberdade de expressão em todos os aspectos de sua vida e carreira. Essa abordagem, com uma visão sem amarras e repleta de autenticidade, tem sido uma das principais razões por trás de seu sucesso estrondoso.

O filme, dirigido por Todd Phillips, acompanha Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), agora internado em Arkham, lutando com a complexidade de sua dupla personalidade. Enquanto aguarda seu julgamento, Arthur se vê em um novo dilema: o amor, e a música.

A história, que promete ser mais do que uma sequência convencional, introduz Arlequina como parceira de Fleck, em um enredo que mistura elementos de romance e o drama psicológico, além de uma profundidade musical que promete tocar os corações de fãs de ambos os artistas.

A estreia de Lady Gaga como Arlequina promete ser uma das maiores transições da cantora para o cinema, ampliando ainda mais seu império artístico. No elenco, nomes como Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz, entre outros, garantem que o filme seja, sem dúvida, uma das produções mais esperadas de 2024.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis