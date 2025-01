Katy Perry desmente rumores de separação

Após recentes rumores sobre uma possível separação entre Katy Perry e Orlando Bloom, a cantora quebrou o silêncio e esclareceu os boatos.

Em entrevista ao E! News, ela reafirmou que seu relacionamento com o ator segue firme e estável, mesmo diante das pressões de suas carreiras agitadas e compromissos profissionais.

Em sua declaração, Katy explicou que, embora os dois tenham horários apertados devido ao trabalho, eles sempre se apoiam mutuamente.

“Nós realmente nos entendemos e nos apoiamos. Estou me preparando para uma turnê mundial, e ele entende isso. Alguns dos filmes que ele fez exigiram um esforço físico e mental muito mais intenso do que qualquer uma dessas turnês“, disse a cantora, destacando a compreensão mútua entre eles.

Os rumores começaram quando Orlando Bloom e Katy Perry pararam de se seguir nas redes sociais, além de uma mensagem enigmática postada pelo ator no Instagram. A frase, que dizia:

“Lembre-se de quem tornou os capítulos mais difíceis da sua vida mais leves apenas por estar lá. Essas são as suas pessoas”, gerou especulações sobre problemas no relacionamento do casal. Contudo, Katy foi clara ao afirmar que isso não passava de uma interpretação equivocada.

Katy Perry: Família como pilar da estabilidade

Outro ponto essencial para a harmonia do casal, segundo Katy, é a sua família. A artista revelou que ser mãe de Daisy Dove, sua filha de 4 anos, é o que a mantém centrada e com os pés no chão. “É ótimo ter uma família para voltar e ter uma identidade fora de ser ‘Katy Perry’ e da música. Estou orgulhosa do que criei e do tempo que tive de descanso. E entender as linguagens do amor do seu parceiro cria uma conexão verdadeira”, afirmou.

Katy também destacou que seus gestos de cuidado são uma das suas formas de expressar amor, o que fortalece ainda mais seu vínculo com Orlando.

Katy e Orlando começaram a se relacionar em 2016. Apesar de uma separação temporária em 2017, o casal reatou e se casou em 2019, sempre superando desafios juntos. Agora, eles seguem construindo uma vida familiar sólida e equilibrada, mesmo com os altos e baixos do mundo do entretenimento.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis