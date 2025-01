Claudia Leitte se manifesta sobre Ivete Sangalo após bloqueio no Instagram

Nesta terça-feira (28), a cantora Claudia Leitte quebrou o silêncio sobre os recentes episódios que a colocaram no centro de debates sobre intolerância religiosa.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Splash (UOL), a artista de 44 anos comentou sobre as críticas que recebeu ao alterar a letra de uma canção tradicional e também sobre o bloqueio de Ivete Sangalo no Instagram, após um suposto desentendimento entre as duas.

Durante uma apresentação no Candyall Guetho Square, em Salvador, em dezembro de 2024, Claudia Leitte modificou a letra da música Caranguejo, substituindo a referência a “Iemanjá” por “Yeshua”. Essa mudança gerou indignação entre parte do público e de artistas, como Ivete Sangalo, já que Iemanjá é uma figura importante em religiões de matriz africana.

Essa não foi a primeira vez que Claudia fez essa alteração na canção. Em fevereiro do ano passado, a artista já havia incluído a mudança, o que despertou discussões sobre intolerância religiosa. A repercussão foi tão grande que resultou em uma denúncia ao Ministério Público sob a acusação de racismo religioso, processo que segue em análise.

Ao ser questionada sobre a polêmica, Claudia evitou se aprofundar no tema, destacando que prefere manter a discrição e seguir focada em sua carreira.

“É essencial saber quem você é, manter o foco e continuar seguindo em frente, independentemente dos desafios e críticas”, afirmou.

Claudia Leitte: Bloqueio de Ivete Sangalo

O envolvimento de Ivete Sangalo na situação ocorreu quando a cantora curtiu um comentário crítico à atitude de Claudia durante o show. A ação foi interpretada por muitos como um posicionamento indireto contra Leitte.

Embora não tenha citado nomes diretamente, Claudia Leitte indicou que prefere não comentar sobre a postura de outros artistas. “Cada um segue sua trajetória, produzindo, criando e trabalhando. Não quero falar sobre ninguém”, declarou.

Após o episódio, a relação entre as duas ficou estremecida, e Claudia chegou a bloquear Ivete Sangalo no Instagram. A decisão foi confirmada pelo empresário Fábio Almeida, que já trabalhou com Ivete, mas atualmente gerencia a carreira de Claudia.

Mesmo diante da controvérsia, Claudia reforçou sua postura de evitar polêmicas públicas e continuar focada em sua música.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis