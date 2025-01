O que Katy Perry mudará na turnê por causa da maternidade

Katy Perry está prestes a embarcar na Lifetimes Tour, sua primeira turnê norte-americana em sete anos, e revelou que algumas mudanças foram feitas no planejamento para acomodar sua nova realidade como mãe de Daisy Dove, fruto de seu relacionamento com Orlando Bloom. Em uma entrevista ao Access Hollywood, a cantora explicou que os horários dos shows serão ajustados para começar mais cedo, garantindo que crianças e famílias possam aproveitar melhor a experiência.

“Ela estará presente em parte da turnê, mas uma das principais mudanças que implementarei é a adiantação do horário dos shows”, contou Perry. “Agora eu compreendo todas as dinâmicas de levar crianças a um show: escola no dia seguinte, energia a mil por causa do açúcar, a empolgação do momento. Então, os shows serão por volta das 20h30.” Antes da maternidade, seus shows costumavam começar entre 21h e 21h15, mas agora a cantora está mais atenta à rotina noturna dos pequenos fãs.

Sobre uma possível participação especial de Daisy no palco, Perry afirmou que isso é improvável, apesar da filha demonstrar grande interesse pela música. “Ela não é tímida, adora cantar e está sempre com um ukulele nas mãos. Ela ama ver o que mamãe e papai fazem e nos ver felizes”, revelou.

A Lifetimes Tour tem início marcado para 7 de maio em Houston, no Texas, e passará por diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo Chicago, Minneapolis, Denver, Las Vegas, Filadélfia e Miami. A turnê acompanhará a divulgação do álbum 143, lançado em setembro de 2024, e promete ser uma verdadeira celebração da carreira de Perry.

“Vou apresentar algumas músicas novas e revisitar toda a jornada da minha música até aqui. Também vou incluir algumas faixas especiais para os fãs de longa data”, contou. A cantora ainda garantiu que o público pode esperar um show grandioso, com trocas de figurino, coreografias marcantes e performances impressionantes. “Não importa onde você esteja sentado, em algum momento eu vou chegar perto de todos”, brincou.

Saiba o que Katy Perry disse sobre rumores de divórcio

Nos últimos dias, o nome de Katy Perry e Orlando Bloom esteve entre os mais comentados da internet. Especulações sobre uma possível crise conjugal e até mesmo o fim do relacionamento ganharam força, alimentadas por indícios como o fato de ambos terem deixado de se seguir nas redes sociais. Para encerrar os boatos, a cantora e compositora decidiu se pronunciar e esclarecer a situação.

Em entrevista ao E! News, Katy minimizou os rumores e destacou o apoio mútuo que existe no casamento. “Nós realmente nos entendemos e nos apoiamos. Estou me preparando para essa turnê mundial e ele entende isso. Assim como eu entendo quando ele está focado em um filme, que pode ser ainda mais desgastante física e mentalmente do que uma turnê. É ótimo ter uma família para voltar e uma identidade inteira fora de ser ‘Katy Perry’ e da música”, afirmou a estrela.

A relação entre Katy e Orlando, que se iniciou em 2016, já passou por altos e baixos. Após um breve término em 2017, o casal reatou no ano seguinte e ficou noivo em 2019. Em 2020, deram as boas-vindas à primeira filha, Daisy Bloom, consolidando ainda mais a relação.

Mesmo com a declaração da cantora, alguns fãs seguem desconfiados. Um detalhe que chamou atenção foi uma recente publicação enigmática de Orlando Bloom nos Stories, onde escreveu: “Lembre-se de quem fez os capítulos mais difíceis da sua vida parecerem mais leves só por estar lá. Essas são as suas pessoas”. Para alguns, a frase pode ser uma indireta sobre a relação.

Independentemente dos boatos, Katy reforçou que a conexão do casal se baseia no respeito e no entendimento das necessidades individuais de cada um. “Entender as linguagens do amor do seu parceiro cria conexão. Uma das minhas é demonstrar cuidado. Gosto de garantir que todos estejam felizes e se divertindo. Encontro alegria na alegria dos outros”, completou.