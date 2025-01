Descubra como está a relação entre Taylor Swift e Blake Lively

A amizade entre Taylor Swift, 35, e Blake Lively, 37, segue firme mesmo em meio às recentes controvérsias envolvendo a atriz de É Assim que Acaba.

Boatos desmentidos

Rumores apontavam que Taylor estaria se afastando de Blake devido à disputa judicial da atriz com Justin Baldoni. No entanto, fontes próximas esclareceram ao Page Six nesta quarta-feira (29) que tais especulações são infundadas. “Não é verdade”, afirmou uma fonte ao veículo, negando qualquer tensão entre as duas.

Apesar de não ter comentado publicamente sobre o caso, Swift foi envolvida na polêmica devido a uma suposta mensagem de texto relacionada ao assunto. Até o momento, a cantora preferiu manter discrição.

Apoio sutil ao filme de Blake Lively

Mesmo sendo conhecida por divulgar e apoiar os projetos de suas amigas, Taylor adotou uma abordagem mais discreta em relação ao drama estrelado por Lively. Ainda assim, ela permitiu que a música My Tears Ricochet, do álbum Folklore, fosse utilizada no trailer do longa.

Blake, por sua vez, revelou que contou com o suporte de Swift ao longo das filmagens. “Ela esteve comigo durante todo esse processo, então, para o bem ou para o mal, ela viveu tudo isso comigo”, disse a atriz em entrevista ao CBS Mornings.

Vai ter música sobre Taylor Swift? Matty Healy responde sobre álbum

Matty Healy, vocalista do The 1975, respondeu de forma enigmática aos rumores de que o próximo álbum da banda incluiria uma música inspirada em seu breve relacionamento com Taylor Swift. A especulação ganhou força após uma matéria do The Sun, que sugeriu que o disco traria uma faixa chamada “God Has Entered My Body”, com versos como: “Levante a cabeça, princesa / sua coroa está caindo”.

Os rumores provocaram debates intensos entre fãs de Swift e do The 1975, muitos ansiosos para saber se a letra faria referência ao romance de verão entre Healy e a cantora, ocorrido após o término dela com Joe Alwyn e antes de seu atual relacionamento com Travis Kelce.

A resposta de Matty

Healy utilizou um perfil no Reddit, @TrumanBlackOG, para responder a um post sobre o tema com uma mensagem breve: “Enorme, se for verdade”. Apesar da resposta vaga, ela reacendeu as discussões sobre a veracidade da faixa e a possibilidade de referências a Taylor no álbum.

No entanto, o vocalista já havia descartado a ideia de escrever sobre relacionamentos passageiros em uma entrevista ao podcast Doomscroll, em novembro de 2024. “Eu estaria mentindo se fizesse um álbum sobre […] meus casos românticos casuais ou qualquer outra coisa pela qual fiquei conhecido só porque fiquei famoso”, afirmou Healy, reforçando seu desinteresse em explorar dramas pessoais na música.

Taylor Swift e as supostas referências

A polêmica não para por aí. Muitos fãs acreditam que o álbum mais recente de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department” (2024), contém letras alusivas a Healy. Faixas como “The Smallest Man Who Ever Lived” e a música-título trazem referências que, segundo especulações, fazem alusão ao relacionamento, citando detalhes que se conectam ao vocalista do The 1975.

Uma fonte próxima a Healy afirmou em junho de 2024 que ele ficou “surpreso” e “hilário” com o suposto impacto das músicas. No entanto, também teria admitido sentir-se “aliviado” por não terem sido mais incisivas.

O que esperar do novo álbum do The 1975?

Previsto para ser o sexto disco da banda, o sucessor de “Being Funny In A Foreign Language” (2022) promete trazer uma sonoridade única, mas ainda não há confirmação oficial sobre o conteúdo das letras. Enquanto isso, os fãs seguem atentos às declarações de Healy e à possibilidade de novas provocações ou revelações nos próximos lançamentos.