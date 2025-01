Charli XCX fala sobre suas sete indicações ao Grammy 2025

Charli XCX, uma das artistas mais aclamadas do pop contemporâneo, recentemente compartilhou seus pensamentos sobre as sete indicações ao Grammy que recebeu em 2025.

Durante uma entrevista para a capa da W Magazine, a cantora expressou surpresa e gratidão ao falar sobre as nomeações, destacando que o reconhecimento da Recording Academy foi algo que ela não havia antecipado.

Charli, que foi indicada nas categorias de Álbum do Ano e Melhor Álbum Dance/Eletrônico com o aclamado Brat, também recebeu nomeações em várias outras categorias, incluindo Gravação do Ano e Melhor Videoclipe por “360”, Melhor Performance Solo Pop por Apple, Melhor Gravação Dance Pop por Von Dutch, e Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop pelo remix de Guess de Billie Eilish.

Essas indicações marcaram um momento significativo para a artista, que, em 2015, havia recebido suas primeiras duas nomeações ao Grammy por sua colaboração com Iggy Azalea em Fancy. Contudo, em uma conversa descontraída, Charli comentou que o reconhecimento da academia em 2025 foi algo totalmente inesperado.

“Eu nem estava no radar do Grammy no ano passado, então não é algo que eu esperava”, disse a cantora.

Com sete indicações ao lado de outros grandes nomes da música como Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone, Charli se tornou uma das artistas mais indicadas da edição deste ano. A única artista com mais nomeações é Beyoncé, que conta com impressionantes 11 indicações, especialmente pelo álbum Cowboy Carter.

Charli também se mostrou animada com a ideia de aproveitar o evento e se divertir, independentemente do resultado.

“Onde quer que eu esteja, se torna divertido de qualquer maneira, então tenho certeza de que vou descobrir“, disse ela com um sorriso. Ela ainda revelou que, idealmente, gostaria de levar todos os seus amigos para a cerimônia. “Meu cenário dos sonhos seria conseguir um plus-10 para poder trazer todos os meus melhores amigos“, brincou.

No entanto, Charli reconheceu que provavelmente terá um plus-one e sugeriu que ela e o amigo Troye Sivan poderiam compartilhar o benefício.

Charli XCX expande sua Carreira

Além de sua crescente carreira musical, Charli XCX está agora se aventurando no mundo do cinema. A artista anunciou que está produzindo e possivelmente estrelará um novo filme intitulado The Moment, baseado em uma ideia original sua.

A produção será realizada em parceria com a renomada produtora A24, conhecida por projetos como Lady Bird e Everything Everywhere All at Once. Embora detalhes sobre o enredo e os personagens ainda não tenham sido divulgados, Charli já está entusiasmada com a possibilidade de estrelar o projeto e com a estreia de sua nova produtora, Studio365.

A direção do filme ficará a cargo de Aidan Zamiri, que fará sua estreia como diretor, e o roteiro foi escrito por ele em colaboração com Bertie Brandes. Além disso, A.G. Cooke, colaborador frequente de Charli em seu álbum Brat, será o responsável pela trilha sonora do filme.

The Moment é o primeiro passo de Charli para expandir sua carreira e explorar novas formas de expressão artística.

Ela já havia manifestado anteriormente o desejo de transitar da música para a atuação, e esse projeto marca um momento significativo nessa jornada. “Estou gostando de aprender sobre estar em um set e aprender com grandes diretores e atores”, disse Charli à Variety em dezembro.

Ela também ressaltou que tem se dedicado a estudar e se preparar para sua nova fase na atuação, algo que acredita ser essencial para uma transição bem-sucedida.

Em relação à sua carreira musical, Charli também se destacou com cinco indicações ao BRIT Awards de 2025, incluindo Artista do Ano, Ato Pop e Ato de Dança, além de uma indicação a Álbum do Ano com Brat e a Música do Ano com Guess.

Esse reconhecimento, tanto nos Grammys quanto nos BRITs, reflete o impacto crescente de Charli XCX no cenário musical global.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis