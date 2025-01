Madonna faz stand-up no Comedy Cellar ao lado de Amy Schumer

No último sábado (25), Madonna fez uma aparição inesperada em um dos clubes de comédia mais famosos de Nova York, o Comedy Cellar, acompanhada de sua amiga e comediante Amy Schumer.

A icônica cantora, que tem surpreendido seus fãs com várias facetas ao longo dos anos, desta vez se aventurou no mundo do stand-up, algo que não era novidade para ela, já que em 2017, ela havia participado de um showcase no mesmo local.

Em um momento descontraído, Madonna subiu ao palco do Comedy Cellar, vestindo um look simples em preto e com luvas sem dedos, e começou a ler piadas de um caderno, visivelmente à vontade.

A cena foi capturada por fotos compartilhadas nas redes sociais, com Madonna sentada em um banquinho e rindo de si mesma enquanto tentava arrancar risos do público.

Sua amiga, Amy Schumer, também compartilhou um registro no Instagram, onde as duas aparecem em uma mesa reservada, com uma placa indicando que era um espaço exclusivo para comediantes do clube. O clima leve e divertido refletiu a descontração da cantora, que nunca teve medo de explorar novos territórios artísticos.

Madonna não é estranha ao mundo da comédia. Ela já havia se arriscado com o humor anteriormente, em participações no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, onde se autodenominou uma “comediante enrustida”.

Durante esse programa, em 2015, a cantora fez um stand-up improvisado, brincando sobre sua fama de namorar homens mais jovens e até sobre sua famosa coleção de obras de Andy Warhol. A

participação dela no Comedy Cellar foi mais uma oportunidade de mostrar o seu lado irreverente e descomplicado, algo que vai além da imagem de diva do pop que ela cultiva.

Madonna e sua opinião sobre o governo de Donald Trump

Enquanto Madonna explora novas formas de expressão artística, ela também se mantém firme nas suas opiniões políticas, especialmente quando se trata do governo de Donald Trump. Recentemente, a cantora se manifestou nas redes sociais sobre as ordens executivas do novo mandato de Trump, que incluem restrições para pessoas transgênero e cortes em serviços de saúde voltados para a comunidade LGBTQIA+.

Em uma postagem no X, Madonna expressou sua tristeza com as medidas políticas do novo governo, destacando que a liberdade conquistada ao longo dos anos está sendo lentamente desmantelada.

“É tão triste ver nosso novo governo desmantelando lentamente todas as liberdades pelas quais lutamos e GANHAMOS ao longo dos anos”, escreveu ela, com uma selfie ao lado da mensagem, pedindo que as pessoas não desistissem da luta pelos direitos civis. Essa postura reflete a postura combativa e sempre engajada da cantora em assuntos sociais.

Ao longo dos anos, Madonna tem sido uma crítica ferrenha de Donald Trump, e suas postagens recentes mostram sua indignação com o cenário político dos Estados Unidos. Após a eleição de Trump, ela não hesitou em expressar seu desagrado, compartilhando imagens provocativas como a de um bolo com a inscrição “F— Trump”, cercado de cerejas.

Além disso, a estrela questionou as razões pelas quais um “criminoso condenado” e “intolerante” foi eleito para liderar o país, apontando que muitos americanos parecem estar dispostos a viver sob uma ditadura em troca de vantagens econômicas.

Em outra postagem mais profunda, Madonna refletiu sobre a misoginia e a falta de respeito pelos direitos das mulheres, lamentando a escolha de Trump e seus aliados. “Acordei esta manhã e o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: a América odeia as mulheres!”

Ela reforçou seu posicionamento, dizendo que, mesmo com os desafios, a luta pela liberdade e pelos direitos humanos deve continuar, especialmente em um momento em que muitas pessoas parecem aceitar um governo autoritário.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis