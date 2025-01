Lady Gaga ganha nova estátua de cera no Madame Tussauds - (crédito: TMJBrazil)

Lady Gaga, uma das artistas mais icônicas da atualidade, foi celebrada com uma nova estátua de cera no Madame Tussauds de Londres. A revelação ocorreu na última quinta-feira (29) e a peça estará disponível ao público a partir do mês que vem.

A estátua homenageia o visual que Gaga usou no Grammy Awards de 2022, quando sua colaboração com Bruno Mars, Die With a Smile, foi indicada para dois prêmios.

A peça captura a estrela pop mandando um beijo enquanto veste uma réplica de seu clássico vestido preto e branco da Armani Privé, que foi destaque no evento.

A estátua ainda conta com acessórios luxuosos, como brincos e um colar imponente, completando o look que se tornou um marco no universo da moda.

Steve Blackburn, gerente geral do Madame Tussauds London, explicou o conceito por trás da criação da nova estátua: “Lady Gaga tem sido uma figura central na música, na moda e, mais recentemente, no cinema. Queríamos criar uma figura que refletisse seu status icônico e seu talento para a reinvenção”.

A estátua será exibida na zona de premiação do museu, ao lado de outras personalidades famosas como Timothée Chalamet, Zendaya, Harry Styles, Priyanka Chopra Jonas e Lil Nas X.

Gaga, que já possui uma estátua no Madame Tussauds desde 15 anos atrás, agora retorna com uma versão mais atualizada para marcar sua evolução e o impacto contínuo na cultura pop.

A inauguração da peça está programada para o dia 3 de fevereiro, coincidindo com a temporada de premiações deste ano, incluindo a 67ª edição do Grammy Awards, que ocorre no dia 2 de fevereiro.

Lady Gaga Compartilha Experiência com o Papel de Arlequina em “Coringa 2”

Lady Gaga tem explorado novas fronteiras artísticas ao se aventurar no cinema, e seu papel como Arlequina em Coringa: Delírio a Dois (2024) representa mais uma reviravolta em sua carreira multifacetada.

Em entrevista ao AdoroCinema, Gaga revelou como a imersão no universo de Arlequina não apenas influenciou sua atuação, mas também impactou diretamente sua música. A cantora e atriz, conhecida por sua habilidade de transitar entre diferentes formas de arte, explicou:

“Cada personagem que crio afeta minha música porque é tudo uma coisa só. Eu definitivamente não sou alguém que acredita que as coisas que você cria precisam estar em compartimentos separados.” A artista enfatizou a importância de integrar os diferentes aspectos de sua carreira, deixando esses mundos colidirem de forma criativa.

Esse pensamento reflete sua filosofia artística, que une música, performance e atuação em uma única expressão. Ao interpretar Arlequina, Gaga não apenas traz à vida a famosa personagem dos quadrinhos, mas também infunde nela suas próprias experiências e reflexões sobre identidade.

Para a cantora, a arte é uma linguagem única e fluida, e seu trabalho como atriz e música se interconectam de maneira orgânica. Gaga, que já tem um histórico de quebra de barreiras e reinvenção constante, vê sua jornada artística como uma forma de se conectar profundamente com seu público, seja através da música, da atuação ou de suas performances ao vivo.

Ela continua a surpreender e a inspirar ao mostrar que suas múltiplas facetas criativas estão sempre em evolução.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis