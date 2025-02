Katy Perry adapta sua turnê para conciliar a maternidade

Katy Perry está prestes a dar início à Lifetimes Tour, que marcará sua volta aos palcos norte-americanos após sete anos de pausa.

No entanto, desta vez, a cantora está adaptando o planejamento da turnê para atender à sua nova realidade como mãe de Daisy Dove, sua filha com o ator Orlando Bloom.

Em entrevista ao Access Hollywood, Perry explicou que uma das principais mudanças será o horário de início dos shows, agora ajustado para começar mais cedo, a fim de garantir que o público infantil e familiar tenha uma experiência mais agradável.

A artista, que antes iniciava seus shows entre 21h e 21h15, agora decidiu programar suas apresentações para as 20h30. “Compreendo agora as dinâmicas de levar as crianças a um show. A empolgação, a energia e o compromisso de escola no dia seguinte fazem toda a diferença”, afirmou Katy, compartilhando sua experiência como mãe.

Mesmo que sua filha tenha um grande interesse pela música, a cantora destacou que uma participação especial de Daisy no palco ainda é improvável, embora ela adore cantar e se divertir com o ukulele em mãos.

A Lifetimes Tour, que começa no dia 7 de maio, em Houston, passará por várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Chicago, Las Vegas, Filadélfia e Miami.

Perry também compartilhará com seus fãs músicas novas do álbum 143, lançado em setembro de 2024, e promete um show cheio de energia e surpresas, com mudanças de figurino, coreografias de impacto e momentos emocionantes.

Katy Perry responde aos boatos sobre crise no casamento

Recentemente, Katy Perry e Orlando Bloom se viram no centro de especulações sobre uma possível crise no casamento, alimentadas por rumores nas redes sociais. Para esclarecer a situação, a cantora se pronunciou e tranquilizou seus fãs sobre a relação com seu marido.

Em entrevista ao E! News, Katy reforçou o apoio mútuo que existe entre ela e Orlando, destacando como ambos entendem e respeitam as demandas de suas respectivas carreiras.

“Estamos nos apoiando um ao outro. Estou me preparando para a turnê e ele está focado em seus projetos. É ótimo ter uma família para voltar, e uma identidade que vai além do ‘Katy Perry’ e da música”, explicou.

Ela também comentou sobre a importância do entendimento das necessidades do parceiro e sobre a conexão que ambos mantêm, baseada no respeito e no cuidado mútuo. A cantora disse ainda que sua forma de demonstrar amor é garantindo a felicidade das pessoas ao seu redor.

Apesar da declaração positiva de Katy, alguns fãs continuam a especular sobre o relacionamento do casal, especialmente após uma publicação enigmática de Orlando Bloom nas redes sociais. No entanto, Katy reforçou que, independentemente dos rumores, o relacionamento com Orlando permanece sólido, pautado na compreensão e no respeito mútuo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis